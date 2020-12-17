上環外賣下午茶｜DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」下午茶　在家歎冬日甜蜜滋味

購買DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」外賣下午茶4人分量，可獲贈紅鶴陶瓷杯。（圖片由相關機構提供）

DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」外賣下午茶：玫瑰朱古力、紅豆芝士蛋糕和腰果味馬卡龍（圖片由相關機構提供）

上環DK Cuppa Tea推出「粉鳥伊人」外賣下午茶。（圖片由相關機構提供）

上環DK Cuppa Tea即日起推出粉嫩系茶點「粉鳥伊人」外賣下午茶，隨餐附送精美紅鶴三層食物紙架，享用4人分量可獲贈紅鶴陶瓷杯乙隻，二人分量則可以$88換購，讓你與閨蜜或另一半共享冬日甜蜜滋味。

可選自取或速遞 3日前預訂

外賣下午茶鹹點包括迷你牛角包、英式豬肉腸卷，還有巴馬火腿芝士串；甜點則備有紅豆芝士蛋糕、腰果味馬卡龍、玫瑰朱古力，以及英式鬆餅配玫瑰醬，下午茶設自取或速遞服務，顧客可於享用當日3日前預訂。

DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」外賣下午茶

供應期：即日開始

價錢：$348（2人分量），$568（4人分量）（速遞貨到自付運費）

地址：上環新街市街19號地下

查詢電話︰2386 3588

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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