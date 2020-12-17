上環外賣下午茶｜DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」下午茶 在家歎冬日甜蜜滋味
文章日期：2020年12月17日
上環DK Cuppa Tea即日起推出粉嫩系茶點「粉鳥伊人」外賣下午茶，隨餐附送精美紅鶴三層食物紙架，享用4人分量可獲贈紅鶴陶瓷杯乙隻，二人分量則可以$88換購，讓你與閨蜜或另一半共享冬日甜蜜滋味。
可選自取或速遞 3日前預訂
外賣下午茶鹹點包括迷你牛角包、英式豬肉腸卷，還有巴馬火腿芝士串；甜點則備有紅豆芝士蛋糕、腰果味馬卡龍、玫瑰朱古力，以及英式鬆餅配玫瑰醬，下午茶設自取或速遞服務，顧客可於享用當日3日前預訂。
DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」外賣下午茶
供應期：即日開始
價錢：$348（2人分量），$568（4人分量）（速遞貨到自付運費）
地址：上環新街市街19號地下
查詢電話︰2386 3588
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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