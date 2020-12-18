冬至．二十四節氣｜冬至3食譜：杏汁花膠豬肺湯、胡椒白果煲豬肚、冬蟲草花膠燉烏雞
文章日期：2020年12月18日
二十四節氣的冬至（21日）即將到臨，註冊中醫張勇表示，在冬至期間可作進補，多吃補脾、腎及氣的食物。他分享3個冬至食譜，有不同的養生之效。
冬至3食譜
食譜1：杏汁花膠豬肺湯
材料：豬肺1個、豬腱4兩、花膠1隻、鮮白菜半斤、南北杏5錢、蜜棗2粒、薑汁2湯匙、鹽少許、水適量
製法：
1. 豬肺、豬腱洗淨切塊；花膠浸發後洗淨切塊；南北杏、白菜及蜜棗洗淨。
2. 所有材料（薑汁除外）放入燉盅，蓋好，隔水以文火燉2小時，最後加薑汁及鹽調味，即成。
功效：補肺袪痰，止咳平喘，補腎益精，滑利關節及補肺。
食譜2：胡椒白果煲豬肚
材料：豬肚1個、白果4兩、腐竹4兩、胡椒粒1錢半、鹽適量、水適量
製法：
1. 豬肚用鹽及生粉洗淨，再用滾水汆水。腐竹浸開，胡椒粒打碎，將白果、腐竹及胡椒粒洗淨備用。
2. 所有材料放入瓦煲，加水，大火煮滾，再調小火煲2小時，然後調味及將豬肚切條，即成。
功效：溫中健脾，幫助開胃。注意：非寒胃，或牙齦腫痛、口乾、唇裂、胃灼及有熱疼痛人士忌食用。
食譜3：冬蟲草花膠燉烏雞
材料：烏雞1隻、花膠1隻、冬蟲夏草3錢、淮山2兩、枸杞子3錢、圓肉3錢、薑片3片、鹽適量、水適量
製法：
1. 烏雞劏好洗淨，可保持原隻或切成4件，花膠浸發後洗淨。淮山、枸杞子、圓肉及薑片洗淨。
2. 所有材料放入燉盅，加水蓋好，隔水燉2至3小時，然後調味，即成。
功效：烏雞有益氣健脾、潤肺補腎的作用；花膠滋陰養血、固腎培精及滑利關節；冬蟲夏草則可益腎補肺和止血化痰。此湯有益氣養陰、補脾益腎的功效。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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