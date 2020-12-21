冬至．二十四節氣｜冬至湯圓食譜：安納芋黑片糖湯圓配豆乳

嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩（何芍盈攝）

冬至吃湯圓，曾任廚師的嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享湯圓食譜：安納芋番薯黑片糖湯圓配豆乳，滋味又特別。（圖片由受訪者提供）

冬至少不了吃湯圓，曾任廚師的嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享安納芋黑片糖湯圓配豆乳食譜，特別又好味。

安納芋黑片糖湯圓配豆乳

材料：（2至3人分量）

安納芋番薯 30克（約1/3個）

黑片糖 15克（約1/4塊）

特濃豆乳 250毫升

糯米粉 50克

水 45毫升

製法：

1. 安納芋番薯洗淨，蒸或焗25分鐘至熟，待涼。

2. 黑片糖壓碎成小顆粒，備用。

3. 安納芋番薯去皮，壓成茸備用。

4. 糯米粉與水混和，攪拌成粉糰後，用手搓揉壓緊，將粉糰分成湯圓大小，搓圓後用手指按壓中央至凹陷。

5. 取小量安納芋茸，包裹黑片糖顆粒，再將安納芋糖餡包進粉糰中，搓圓後待煮。

6. 鍋子煮滾水後，放入湯圓，浮上面後即可撈起。

7. 特濃豆乳放在另一個鍋子加熱至微滾，若覺得豆乳味道過於清淡，可加入適量黑片糖提升甜味；如安納芋番薯在包湯圓後有剩，亦可加入豆乳。豆乳與湯圓一同分放在碗內，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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