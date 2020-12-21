聖誕限定蛋糕逐個睇　在家享受甜蜜蜜佳節｜聖誕外賣甜點

當文歷餅店 by Dominique Ansel的紅白棒棒糖蛋糕（圖片由相關機構提供）

東海堂「角落小夥伴夢幻の雪國」聖誕蛋糕（圖片由相關機構提供）

agnes b. DELICES的經典法式朱古力牛軋糖，以聖誕樹音樂盒盛載。（圖片由相關機構提供）

agnes b. Cafe推出多款聖誕蛋糕、曲奇禮盒及聖誕禮籃。（圖片由相關機構提供）

多間甜品及精品店推出精緻聖誕蛋糕或甜點，大家不妨買回家享受一個溫馨聖誕節。（圖片由相關機構提供）

聖誕節在家慶祝，都可營造節日氣氛。多間甜品及精品店推出精緻聖誕蛋糕或甜點，大家不妨買來回家享用，在家過一個溫馨的聖誕節。

1. agnes b. Cafe

agnes b. Cafe推出多款聖誕蛋糕、曲奇禮盒及聖誕禮籃，agnes b. DELICES的經典法式朱古力牛軋糖以聖誕樹音樂盒盛載，播放着聖誕歌倍添氣氛。[詳情]

2. 東海堂

東海堂在聖誕節分別推出「Lucky Xmas」和「角落小夥伴夢幻の雪國」聖誕蛋糕及甜品系列，包括戴聖誕帽的招財貓造型 「御守招財貓」雜果雲呢拿慕絲蛋糕、「幸運薑餅人」朱古力慕絲蛋糕和「福願旋栗」栗子紅茶忌廉蛋糕、「角落小夥伴雪屋派對」草莓慕絲蛋糕，以及「角落小夥伴夢幻堡壘」限量蛋糕等。[詳情]

3. 當文歷餅店 by Dominique Ansel

當文歷餅店 by Dominique Ansel推出聖誕蛋糕組合，內含紅鼻子馴鹿法式泡芙和摘星許願樹各1件。另有「紅白棒棒糖蛋糕」番石榴士多啤梨蛋糕，可以打卡「呃like」。[詳情]

4. Lady M

Lady M今年聖誕推出限定紅絲絨蛋糕，3層酒紅色海綿蛋糕之間是新鮮打成的忌廉和忌廉芝士，面層裝飾的漫天雪花為朱古力片，加上冬日小屋、迷你聖誕樹和北極熊等冬日元素，在家也可感受濃厚的冬日氣氛。[詳情]

5. Lifetastic

Lifetastic推出朱古力茉莉花茶蛋糕，淡淡茉莉花香配合朱古力的甜味，加上招牌糯米餅底，中間是茉莉花茶慕絲厚層，外層鋪上開邊金箔水煮迷你洋梨。此外，店內亦有招牌「草莓西瓜蛋糕」和多款無麩質蛋糕供選擇。[詳情]

6. Paper Stone Bakery

Paper Stone Bakery推出「Merry Glow of Snow」歐式傳統聖誕麵包系列，以漫冬飄雪為靈感，製作出充滿歐陸風的麵包和甜點，包括聖誕庫克洛夫（Christmas Kouglof）、榛子杏仁聖誕圈、小雪人派對套裝、聖誕蝴蝶酥禮盒和栗子蒙布朗蛋糕。[詳情]

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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