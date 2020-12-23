聖誕食譜｜雞柳釀鴨肝醬配杏脯汁 留家歎大餐度佳節
文章日期：2020年12月23日
聖誕節抗疫要留家度過，可親自下廚炮製聖誕大餐。曾任廚師的嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士分享雞柳釀鴨肝醬配杏脯汁食譜，色香味俱全。
雞柳釀鴨肝醬配杏脯汁（2人分量）
材料：
冰鮮雞柳 150克（3條）
鴨肝醬 15克
杏脯醬 40克
麵粉 20克
熱水 35克
沙律菜 適量
橄欖油 適量
車厘茄 適量
鹽 少許
乾香草 少許
製法：
1. 冰鮮雞柳洗淨，用廚房紙印乾水分，加入鹽、橄欖油和乾香草醃製調味，醃數分鐘。
2. 用廚房剪刀從雞柳旁邊剪開，不要剪斷，將雞柳形成中空空間，釀入鴨肝醬，將釀好的雞柳放於碟上。鴨肝醬可依個人喜好換成鵝肝醬或芝士。
3. 鍋子加水煮滾後調中火，將雞柳蒸4分鐘，或用大火蒸焗4分鐘。
4. 麵粉倒在另一子碟，取出雞柳，輕輕沾上麵粉。
5. 平底鑊預熱，加入適量橄欖油，放入雞柳稍微煎至兩面呈金黃色，備用。若不喜歡煎煮，雞柳在步驟3蒸4分鐘後，可關火焗2分鐘。
6. 加入杏脯醬和熱水在碗內拌勻。杏脯醬可依個人喜好換成其他口味的果醬。
7. 沙律菜洗淨，車厘茄洗淨對切，裝飾在碟上。放上雞柳，澆上杏脯汁即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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