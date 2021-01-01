蘋果買多點算好？煲湯做茶飲蘋果入饌11食譜｜在家煮食

蘋果有生津解渴、健脾潤肺、止瀉養陰等功效，而且味道清甜，有時買多了，都可以用來煮食。以下精選11個蘋果食譜，包括湯水及茶飲等不同入饌選擇，美味又健康。

1. 湯水：蘋果紅蘿蔔土茯苓湯

材料：蘋果、紅蘿蔔、青木瓜、土茯苓、扁豆、水【製法詳情】

2. 湯水：栗子蘋果湯

材料：蘋果、栗子、粟米、紅蘿蔔、無花果、蜜棗、雪耳、南北杏、腰果、紅豆【製法詳情】

3. 湯水：蘋果燉瘦肉湯

材料：蘋果、瘦肉、南北杏、生薑、鹽【製法詳情】

4. 湯水：蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯

材料：蘋果、響螺頭、鮮鮑魚、雪蓮子、豬腱、蜜棗、乾瑤柱、燒酒、薑、葱、水【製法詳情】

5. 湯水：海底椰蘋果雪梨百合湯

材料：蘋果、雪梨、乾百合、海底椰、蜜棗、無花果、南北杏、陳皮、豬腱、水【製法詳情】

6. 湯水：白背木耳蘋果湯

材料：蘋果、白背木耳、南棗、陳皮、乾竹笙、豬腱、水【製法詳情】

7. 茶飲：蘋果淮山水

材料：蘋果、淮山、冰糖、水【製法詳情】

8. 茶飲：蘋果青欖水

材料：蘋果、青橄欖、水【製法詳情】

9. 茶飲：無花果蘋果菊花茶

材料：蘋果、無花果、菊花、蜜棗、冰糖、水【製法詳情】

10. 蘋果紫薯

材料：蘋果、紫薯、片糖、水【製法詳情】

11. 蘋果百香果果醬

材料：蘋果、百香果、白砂糖【製法詳情+短片示範】

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