新鮮豆腐易變壞保存6注意　消委會提醒浸豆腐水要日日換

消費者委員會（消委會）提醒消費者，購買非預先包裝的豆腐的保存注意6點。（資料圖片）

豆腐是火鍋煲湯常用材料，惟新鮮豆腐保存不當容易變壞。消費者委員會（消委會）曾提醒，市民購買非預先包裝的豆腐要注意6點保存方法。

新鮮豆腐保存注意事項：

1. 包保鮮膜防豆腐吸味

豆腐易吸收其他食物的氣味，故購買非預先包裝豆腐應以保鮮膜覆蓋，以防吸入其他食物的氣味。

2. 須每日更換浸豆腐水

存放非預先包裝豆腐的清水要每日更換，確保豆腐乾淨。

3. 存放1日宜浸清水

若在購買非預先包裝豆腐的當日或翌日早上食用，可將豆腐移放到乾淨的清水中，存放於雪櫃的蔬菜格或冰箱下層。

4. 存放2日先浸沸水後冷卻

購買非預先包裝豆腐後若存放2日，可先用棉布包裹豆腐，放入沸水中約1分鐘，然後在棉布中取出豆腐放入冷水冷卻，以防豆腐崩裂。

5. 溫度過低現裂縫

應避免將豆腐存放在雪櫃內過冷的位置，以免豆腐因凍結而出現裂縫或開孔。

6. 放置室溫宜盡快烹調

如將豆腐從雪櫃內取出，應盡快烹調食用，不宜存放在室溫中，慎防變壞。

資料來源：消費者委員會選擇月刊facebook

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