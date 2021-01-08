新鮮豆腐易變壞保存6注意 消委會提醒浸豆腐水要日日換
文章日期：2021年01月08日
豆腐是火鍋煲湯常用材料，惟新鮮豆腐保存不當容易變壞。消費者委員會（消委會）曾提醒，市民購買非預先包裝的豆腐要注意6點保存方法。
新鮮豆腐保存注意事項：
1. 包保鮮膜防豆腐吸味
豆腐易吸收其他食物的氣味，故購買非預先包裝豆腐應以保鮮膜覆蓋，以防吸入其他食物的氣味。
2. 須每日更換浸豆腐水
存放非預先包裝豆腐的清水要每日更換，確保豆腐乾淨。
3. 存放1日宜浸清水
若在購買非預先包裝豆腐的當日或翌日早上食用，可將豆腐移放到乾淨的清水中，存放於雪櫃的蔬菜格或冰箱下層。
4. 存放2日先浸沸水後冷卻
購買非預先包裝豆腐後若存放2日，可先用棉布包裹豆腐，放入沸水中約1分鐘，然後在棉布中取出豆腐放入冷水冷卻，以防豆腐崩裂。
5. 溫度過低現裂縫
應避免將豆腐存放在雪櫃內過冷的位置，以免豆腐因凍結而出現裂縫或開孔。
6. 放置室溫宜盡快烹調
如將豆腐從雪櫃內取出，應盡快烹調食用，不宜存放在室溫中，慎防變壞。
資料來源：消費者委員會選擇月刊facebook
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