網絡安全｜雙重認證常用3方法　資訊科技專家：在指定手機接收驗證通知較安全

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生（圖片由受訪者提供）

在指定手機上接收驗證通知示意圖：如在其他裝置登入Apple ID，手機會收到提示及驗證碼，使用者須在新登入的裝置輸入驗證碼。（iPhone SE 2手機截圖）

想保護在網絡上的個人資訊及私隱，可以為自己的帳戶做雙重認證。圖為設定「Google提示」示意圖。（何芍盈攝）

網上交易、社交媒體普及，不少人為保障個人資訊及私隱，都會為帳戶做雙重認證。香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生表示，雙重認證（Two-Factor Authentication ）又稱兩階段驗證（Two-Step Verification），意為驗證用戶登入網站或使用電腦系統時，須提供兩種證據以確認身分。他分享使用雙重認證的貼士，以及講解雙重認證不同方法的優點和缺點。

雙重認證常用3方法

楊和生稱，現時一般應用程式或社交網站如Gmail、facebook、Instagram（IG）、Twitter等，在設定雙重認證時有不同的選擇，常見有3種：

1. 使用手機接收短訊（SMS）

2. 使用雙重認證的應用程式（App），如Authy、Google身分驗證器（Google Authenticator）[Android][iPhone]產生單次有效數字

3. 在指定手機上接收驗證通知（以Google帳戶如Gmail為例，選擇Google提示作雙重認證即屬此類）

楊和生建議用家可選擇「在指定手機上接收驗證通知」或「Google提示」，此方法目前暫時未發現有保安漏洞。不過，某些網站或App未必可設定「在指定手機上接收驗證通知」，須用雙重認證App幫助。

雙重認證App vs.手機接收SMS

楊和生稱用雙重認證App產生單次有效數字，較以手機接收SMS安全。因為SMS透過無線電話的網絡傳送，當網絡被發現時，SMS內容於特定情況下可被截取，雙重認證的單次有效數字因而有可能外泄，被入侵帳戶及冒認身分的機會較大。

惟用雙重認證App進行雙重認證亦非無缺點。楊和生指出，用App亦有機會受到「網絡釣魚」（Phishing）攻擊，而且有時用App會當機，導致無法登入。

不贊成設定「可信任的裝置」

大多數使用雙重認證的網站都允許用戶在首次使用時，詢問用戶是否要「將裝置識別為可信任的裝置」，以便下次用同一裝置登入時毋須再作雙重認證。惟楊和生認為考慮到網絡安全風險問題，不贊成使用「可信任的裝置」功能。

文：何芍盈

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