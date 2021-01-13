壓力襪助預防改善靜脈曲張　消委會教6招揀壓力襪

壓力襪有助預防及改善靜脈曲張，冬天穿着又可保暖，尤其受女士喜愛。消委會指出，穿着壓力襪可在足踝提供最高壓力，順着腿部逐漸向上遞減，幫助下肢的靜脈血液能從腳底向上回流至心臟，減低靜脈及靜脈瓣膜承受的壓力。如何挑選壓力襪？消委會分享選擇壓力襪的6個貼士。

消委會教6招揀壓力襪

1. 壓力等級

壓力襪的壓力有分不同等級。級別I（低壓）或II（中壓）屬預防性級別，壓力較小（一般為25mmHg或以下），主要用作預防靜脈曲張或防止惡化，適合長期站立工作、長途飛機旅客或有輕微靜脈曲張症狀的人士。級別III（中高壓）或IV（高壓）則適合嚴重靜脈曲張的患者使用，必須經醫生或專業人士診斷後處方購買及使用。消委會提醒，壓力襪非愈緊愈好，宜因應身體狀況選擇合適等級的產品，否則會影響雙腿血液循環。

2. 款式

壓力襪有多種款式，有及膝襪、中筒襪、大腿襪、襪褲等。及膝襪及中筒襪較適合用作預防或保健性質的人，女士穿裙則可選擇襪褲款式，較易固定。

3. 壓力分佈

壓力襪所提供的壓力須下緊上鬆，大腿位置提供的壓力應為小腿的50至85％，小腿位置提供的壓力應為足踝壓力的50至85％，足踝提供的壓力應該最高100％，才能達到促進下肢靜脈血液向上推送至心臟的功效。

4. 舒適度

選購壓力襪時可留意透空氣度及透水氣度。壓力襪透氣度愈高，空氣愈容易透過襪身表面進入皮膚，幫助散熱及汗水蒸發。透水氣度愈高，穿起來焗熱及濕黏的感覺愈少。

5. 纖維成分

壓力襪大多採用棉、尼龍或彈性纖維製成，可根據個人需要選購。棉吸水性能好且性質柔軟，但排濕性差，易滋長細菌產生臭味，洗滌後易縮水。尼龍強韌耐磨，但吸濕性能低，不耐高溫而且屬可燃性物品。彈性纖維具彈性、高強度及耐磨，惟部分人造或合成纖維易引起靜電，乾燥環境下易致痕癢。

6. 尺碼

買壓力襪前須清楚量度自己的足踝、小腿及大腿的周長及長度。留意尺碼過小會令腿部繃緊不適，有機會造成下肢血液循環不良、腳趾麻痹及變凍等情況。

（消委會）

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