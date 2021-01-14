消委會｜燜燒壺保溫飯壺使用保養7貼士　消委會：帶飯宜裝八成滿　6小時內盡快進食

不少上班族在疫情期間帶飯作午餐，無論是使用燜燒壺或保溫飯壺，消費者委員會（消委會）提醒，燜燒壺或保溫飯壺中的食物溫度若低於60°C易滋生細菌，應在溫度高於60°C、即約6小時內盡快進食，免生胃痛、腹瀉或嘔吐等食物安全風險。

不夠熱須翻熱 未吃完應丟棄

消委會建議，若用餐時感到燜燒壺或保溫飯壺內食物不夠熱，應取出食物放入玻璃或陶瓷食物容器，以微波爐或其他方法加熱後進食。即使分量太多未能一次吃完，也不應保留稍後吃，以免食物殘餘變壞。此外，消委會引述香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士建議，帶飯時若擔心綠葉蔬菜翻熱變黃，可改帶其他顏色蔬菜如番茄、紅蘿蔔、彩椒、椰菜等。

燜燒壺及保溫飯壺使用保養7貼士：

1. 首次使用前宜用海綿或洗碗布以洗潔精清洗，去除製造過程中殘留的污染物。

2. 平常使用前先注入最好100°C沸水預熱最少5分鐘，將水倒掉，再放入熱食或熱湯以提高保溫效能。

3. 注入熱水宜至壺口下1至2厘米，如過量易致關蓋時溢出燙傷，同時可避免塑膠長時間接觸食物。

4. 盛載食材不可太少，宜達七至八成滿，可令壺內空氣較少，保持熱能。

5. 宜於出門前才煮好或翻熱食物，並盡快放入保溫壺內。

6. 3層保溫飯壺中，底層保溫最佳，建議放熱湯；中層保溫能力不俗，建議放飯；最上層不太保溫，建議放蔬果。

7. 每次用完應立即清洗，壺蓋組件逐一拆開以溫水、洗潔精和軟布清潔。勿用百潔布、鋼絲刷清潔，否則刮花表面易殘留食物或暗藏細菌。

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