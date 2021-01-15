氣體熱水爐使用6注意　消委會提醒：倘家居供水曾暫停　開爐前宜開冷水沖走沉積物

消委會建議若家中曾暫停食水供應，沉積物或藏於水管影響氣體熱水爐運作，應先開冷水沖走沉積物，至水質變清才使用熱水爐。（資料圖片）

天氣持續低溫，來個熱水浴有助驅走嚴寒。消費者委員會（消委會）建議選購及使用氣體熱水爐時，應按照說明書內的指示操作，並留意以下6個注意事項。

消委會建議使用及保養家用氣體熱水爐6注意:

1. 確保氣體熱水爐附有「GU」標誌，獲得機電工程署氣體安全監督批准。

2. 每次使用後，緊記將熱水爐關掉。

3. 如氣體熱水爐操作有異應立即停用，並通知供應商或註冊氣體工程承辦商檢查或維修。

4. 如有氣體泄漏迹象，應在安全情況下關閉供氣總掣，通知註冊氣體供應公司到場處理，現場切勿使用電子產品。

5. 若家中曾暫停食水供應，應先開冷水沖走沉積物，至水質變清才使用熱水爐，因為沉積物或藏於水管影響氣體熱水爐運作。

6. 每18個月進行一次安全檢查，無論安裝、更換或維修都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行。

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