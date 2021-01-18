羽衣甘藍雜果混日式麻醬沙律　美味健康｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

羽衣甘藍近年大熱，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享日式麻醬拌雜果羽衣甘藍沙律食譜，雜果含豐富維他命，與有機羽衣甘藍混和楓糖漿和芝麻碎，讓味道變得更有層次更豐富，美味又健康。

日式麻醬拌雜果羽衣甘藍沙律 （2人分量）

材料：

有機羽衣甘藍 40克（葉部分）

日本柿 70克

新鮮藍莓 40克

調味猴頭菇 適量

海鹽 適量

黑椒 適量

醬汁材料：

醬油 2小匙（1小匙約5毫升）

日本米醋 2小匙

麻油 1小匙

楓糖漿 2小匙

日本芝麻碎 1大匙（1大匙約15毫升）

橄欖油 8克

海苔粉 少許

製法：

1. 洗淨羽衣甘藍和調味猴頭菇，羽衣甘藍保留葉部分；調味猴頭菇煎熟備用。

2. 羽衣甘藍放入橄欖油後需捽至均勻，加海鹽和黑椒攪拌調味。

3. 日本柿去皮並切成粒狀，與藍莓一起加到羽衣甘藍中。

4. 倒入醬汁材料，攪拌至均勻。

5. 按個人喜好加入調味猴頭菇，盛起後加少許海苔粉即成。

小貼士：此沙律適合用質地較硬身的日本柿，或可用蘋果代替。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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