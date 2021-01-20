大寒‧二十四節氣｜中醫食譜：當歸生薑羊肉湯 易燥熱上火可加馬蹄竹蔗
文章日期：2021年01月20日
二十四節氣的大寒，是冬天最後一個節氣。註冊中醫葉麗斌分享當歸生薑羊肉湯食譜，此食譜是東漢醫學家張仲景所記載的食療，主要使用當歸、生薑和羊肉3種食材。她建議體質容易燥熱上火的人，可加入馬蹄、竹蔗或玉竹。葉麗斌提醒，當歸生薑羊肉湯宜在冬天時進補，寒性體質以外的人不宜頻密服用，如有疑問應向註冊中醫查詢。
當歸生薑羊肉湯
材料：（2人分量）
當歸 30克
羊肉 300克
生薑 60-100克
紅棗 3-5粒
清水 4升
薑 5片
葱 3條
鹽 少許
中醫貼士：體質容易燥熱上火的人可加馬蹄6粒、竹蔗約1呎長或玉竹30克
製法：
1. 葱切段汆水，煲半鍋熱水加入薑、葱及羊肉，汆水後取出。羊肉放入白鑊，調中小火，把羊肉烘至表面呈微黃色，取出備用，有助去除膻味。
2. 生薑拍扁，紅棗去核。所有材料放進鍋中，加入清水，大火煮滾後轉中小火煮1.5至2小時，加少許鹽調味，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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