牛年靚靚商場利市封一覽【多圖‧附換領方法連結】

牛年將至，全港九新界多個商場都推出精緻的牛年利市封，有迪士尼角色Frozen、反斗奇兵、Tsum Tsum、LEGO等卡通造型，亦有典雅的傳統款式，有的更可配合手機玩遊戲。想換領別緻的新春利市封過牛年，就要留意各大商場利市封的換領方法。

部分牛年商場利市封：

‧【尖沙嘴】圓方「花開富貴」利市封連袋套裝 [詳情]

‧【尖沙嘴】LCX「金牛賀歲」利市封[詳情]

‧【尖沙嘴】Mira Place花開富貴利市封 [詳情]

‧【尖沙嘴】日系藝術利市封@K11購物藝術館 x 日本插畫家長場雄 [詳情]

‧【長沙灣】D2 Place「花言．巧寓」利市封 [詳情]

‧【旺角】朗豪坊 x 迪士尼Tsum Tsum 「瀛」格利市封 [詳情]

‧【旺角】MOKO新世紀廣場「春の祝福」利市封 [詳情]

‧【旺角】始創中心「彩牛迎春」立體質感利市封 [詳情]

‧【旺角】奧海城「福氣滿門」利市封[詳情]

‧【黃埔·香港仔】和記地產旗下商場（黃埔天地、香港仔中心）「花綻・雲彩慶豐年」利市封 [詳情]

‧【紅磡·沙田·馬鞍山·天水圍】置富Malls（置富都會、置富第一城、馬鞍山廣場、+WOO嘉湖）「Lulu豬放閃餐肉罐利是封」[詳情]

‧【九龍城】KCP九龍城廣場「金福滿堂利市封」 [詳情]

‧【九龍塘】又一城「豐運滿載」賀年利市封 [詳情]

‧【鑽石山】荷里活廣場「金牛滿屋」利市封 [詳情]

‧【太古】太古城中心「幸福玩樂」利市封套裝 [詳情]

‧【銅鑼灣】時代廣場 幸運手鞠球「富貴團圓」利是封 及「好事成雙」利是袋 [詳情]

‧【銅鑼灣·鰂魚涌·山頂·旺角·九龍灣】恒隆地產旗下商場 x Ken Lo「萬象」利市封

[各商場fb換領詳情：Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場]

‧【中環】Nan Fung Place「牛牛織布利市封」、「富貴安康利市封」[詳情]

‧【沙田】新城市廣場 x LEGO 12生肖躍動新春利市封套裝 [詳情]

‧【葵芳】新都會廣場「100%行運牛奶」利市封 [詳情]

‧【荃灣】荃灣廣場 x Plastic Thing「胖」你幸福利市封 [詳情]

‧【荃灣】愉景新城「牛語迎樂」賀年利市封 [詳情]

‧【荃灣·北角】新地3大商場（荃錦中心、新領域廣場、北角匯）招財貓主題利市封 [詳情]

‧【沙田】馬鞍山中心「富貴安康利市封」[詳情]

‧【元朗】YOHO MALL「菓碩豐盈」利市封 [詳情]

‧【屯門】屯門市廣場「牛氣逼人」利市封 [詳情]

‧【將軍澳】將軍澳廣場「牛來運轉」利市封 [詳情]

‧【將軍澳】將軍澳中心Frozen夢幻禮封及禮盒 [詳情]

‧【將軍澳·新蒲崗·葵涌·上水·屯門】新地8大商場（東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC、寶怡商場）反斗奇兵「潮玩派對利市封」 [詳情]

‧【將軍澳·九龍灣·青衣】港鐵商場「花開蝶舞．門迎喜慶」利市封 [詳情：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城 或 連理街]

‧【東涌】東薈城名店倉 x M&M's 80周年紀念利市封 [詳情]

‧【離島】昂坪360 x 願望成真基金「Make A Wish! 童夢成真」利市封 [詳情]

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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