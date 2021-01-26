茄子食譜：蒜蓉肉碎茄子　素食可用新豬肉代肉碎

加拿大註冊營養師黃穎琳分享蒜蓉肉碎茄子食譜，蒜蓉、肉碎和茄子的香味能增加食慾。（資料圖片）

茄子（矮瓜）入饌可以變出不同菜式，加拿大註冊營養師黃穎琳分享蒜蓉肉碎茄子食譜，肉碎可選用豬肉或新豬肉，素食人士都食得，而且簡單易整。

蒜蓉肉碎茄子

材料：（3至4人分量）

瘦豬肉碎 120克（素食者可以半包新豬肉即約115克代替）

茄子 2條

蒜頭 2瓣

油 1茶匙

水 2至3湯匙

豬肉醃料：

生粉 1茶匙

豉油／生抽 2至3茶匙

胡椒粉／黑椒粉 1至2茶匙（可依個人喜好調整）

紹興酒 1湯匙（新豬肉毋須用紹興酒）

製法：

1. 茄子洗淨，切成菱角形或條形，用鹽水浸泡數分鐘。

2. 先用醃料醃豬肉，黃穎琳提醒，醃料中的紹興酒可幫豬肉去腥，如用新豬肉，醃料毋須加入紹興酒。蒜頭切碎，備用。

3. 在易潔鑊加半茶匙油，放入肉碎炒至八成熟，可按個人喜好加紅辣椒碎，盛起備用。

4. 以半茶匙油再起鑊，爆香蒜頭後加入茄子，加水並蓋上鑊蓋，待茄子煮至軟身。

5. 豬肉回鑊再炒，煮至全熟，上碟即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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