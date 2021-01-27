「藍眼淚」現大埔沿岸　攝影愛好者捕捉熒光藍海

「藍眼淚」自然奇景近日在大埔沿岸出現。有攝影愛好者在facebook分享周一（25日）晚上於大埔沿岸拍攝的「藍眼淚」照片，吸引不少網民讚好。

攝影愛好者羅志良回覆明報網站查詢時表示，他的「藍眼淚」照片在周一晚上於大埔三門仔沿岸拍得，之前因收到消息前往尋找，直到大約8時有海浪出現才見到，場面驚艷令其興奮難忘。羅志良分享，在黑暗中拍到微弱藍光並非易事，他要將拍攝快門調至大約2至10秒，因希望遠景清晰而用上細光圈f/8左右，並用高感光ISO1000以上。他提到用10秒以上慢快門可把藍眼淚拍出霧化效果，另加偏光鏡把海水反光消除，防光害鏡加深藍色部分，才能突顯出藍色。

知多啲：夜光藻倘增生迅速 可損水底生態

藍眼淚夜光藻（Noctiluca scintillans）屬海藻的一種，符合幾個條件才能形成，包括水體營養豐富、水體平靜及陽光充足等。這種海藻日間呈啡紅色，晚上受刺激下變藍色，它們日間會浮上水面進行光合作用，假如增生迅速會令水體氧氣不足，導致海藻死亡，在細菌分解作用下會耗用更多水中氧氣，加劇水底缺氧情况，令珊瑚、貝類、固定底棲生物遭殃。【詳細報道：「藍眼淚」背後的海洋污染（2015年3月1日）】