米芝蓮2021：米芝蓮香港星級餐廳69間完整名單
文章日期：2021年01月27日
《米芝蓮指南香港澳門2021》今日（27日）公布名單，本港共有69間餐廳獲星級，其中三星餐廳維持7間，與去年名單相同。12間二星餐廳中，有兩間是新入選。一星餐廳共有50間，其中7間是新上榜。以下整理米芝蓮香港星級餐廳完整名單，方便大家到各區搵食。
米芝蓮2021年香港三星餐廳名單（7間）
‧ 中環：Caprice／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：L'Atelier de Joël Robuchon／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：龍景軒／粵菜 [詳情]
‧ 中環：8 1/2 Otto e Mezzo-Bombana／意大利菜 [詳情]
‧ 中環：志魂／壽司 [詳情]
‧ 銅鑼灣：富臨飯店／粤菜 [詳情]
‧ 尖沙嘴：唐閣／粵菜 [詳情]
米芝蓮2021年香港二星餐廳名單（12間）
‧ 上環：Tate／創新菜 [詳情]（新）
‧ 中環：Amber／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：Arbor／創新菜 [詳情]
‧ 中環：Écriture／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：柏屋／日本菜 [詳情]
‧ 中環：鮨．齋藤／壽司 [詳情]
‧ 中環：旅／創新菜 [詳情]
‧ 中環：營致會館／粵菜 [詳情]
‧ 灣仔：Bo Innovation／創新菜 [詳情]
‧ 灣仔：L'Envol／時尚法國菜 [詳情]（新）
‧ 尖沙嘴：新同樂／粤菜 [詳情]
‧ 尖沙嘴：天龍軒／粵菜 [詳情]
米芝蓮2021年香港一星餐廳完整名單（50間）
1.上環：Yardbird／雞肉串燒 [詳情]（新）
2.上環：瑞兆／日本菜 [詳情]（新）
3.中環：Aaharn／泰國菜 [詳情]
4.中環：Andō／創新菜 [詳情]（新）
5.中環：Arcane／時尚歐陸菜 [詳情]
6.中環：Beefbar／扒房 [詳情]
7.中環：名人坊／粵菜 [詳情]
8.中環：都爹利會館／粵菜 [詳情]
9.中環：國福樓／粵菜 [詳情]
10.中環：Louise／時尚法國菜 [詳情]
11.中環：文華廳／粵菜 [詳情]
12.中環：文華扒房+酒吧／時尚歐陸菜 [詳情]
13.中環：New Punjab Club／印度菜 [詳情]
14.中環：Octavium／意大利菜 [詳情]
15.中環：Ryota Kappou Modern／日本菜 [詳情]
16.中環：大班樓／粵菜[詳情]（新）
17.中環：Vea／創新菜 [詳情]
18.中環：一樂燒鵝／燒味 [詳情]
19.中環：Zest by Konishi／時尚法國菜 [詳情]
20.金鐘：萬豪金殿／粵菜 [詳情]（新）
21.金鐘：珀翠／法國菜 [詳情]
22.金鐘：夏宮／粵菜 [詳情]
23.灣仔：福臨門 (灣仔)／粵菜 [詳情]
24.灣仔：蘇浙滙 (灣仔)／滬菜 [詳情]
25.灣仔：甘牌燒鵝／燒味 [詳情]
26.灣仔：留園雅敘／滬菜 [詳情]
27.灣仔：潤／粵菜 [詳情]
28.灣仔：Takumi by Daisuke Mori／創新菜 [詳情]
29.灣仔：新榮記／台州菜 [詳情]
30.灣仔：浙江軒／浙江菜 [詳情]
31.跑馬地：彭慶記／粵菜 [詳情]
32.銅鑼灣：何洪記（銅鑼灣）／粥麵 [詳情]
33.銅鑼灣：Roganic／時尚歐陸菜 [詳情]
34.大坑：鐵板燒．鑄／鐵板燒 [詳情]
35.尖沙嘴：阿一海景飯店／粵菜 [詳情]
36.尖沙嘴：Épure／時尚法國菜 [詳情]
37.尖沙嘴：富豪／粵菜 [詳情]
38.尖沙嘴：吉地士／法國菜 [詳情]
39.尖沙嘴：御寶軒（尖沙嘴）／粵菜 [詳情]
40.尖沙嘴：香宮／粵菜 [詳情]
41.尖沙嘴：嘉麟樓／粵菜 [詳情]
42.尖沙嘴：The Araki／壽司[詳情]（新）
43.尖沙嘴：Tosca di Angelo／意大利菜 [詳情]
44.尖沙嘴：欣圖軒／粵菜 [詳情]
45.尖沙嘴：夜上海 (尖沙嘴) ／滬菜 [詳情]（新）
46.旺角：明閣（旺角）／粵菜 [詳情]
47.深水埗：添好運 (深水埗)／點心 [詳情]
48.佐敦：逸東軒／粵菜 [詳情]
49.觀塘：利苑酒家(觀塘)／粵菜 [詳情]
50.西貢：六福菜館／海鮮 [詳情]
資料來源：米芝蓮指南
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