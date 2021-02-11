日本青森王林土岐蘋果樹供港人預購 $4088起享專屬蘋果樹收成【短片】
文章日期：2021年01月28日
新型冠狀病毒疫情重創旅遊業，日本航空旗下的旅遊公司「日航天地」以新方式將日本農產品引入香港，與青森縣木村果樹園合作推出「青森蘋果樹預購計劃2021」，讓港人可以最低4088港元直購當地農家蘋果樹，專屬蘋果樹的收成將直送來港。
5款蘋果樹可選 「一棵主人」最貴逾萬元
「青森蘋果樹預購計劃2021」出售2021年4月至11月的木村果樹園蘋果樹擁有權，包括土岐、信濃甜、蜜入富士、蜜入群馬名月，以及王林5款青森蘋果樹。訂購形式分為「一棵主人」、「1/2棵主人」或「1/4棵主人」，售價由$4088至$12,888港元，價錢逾萬元的「一棵主人」可收成約168個特上送禮級蘋果。買家可享有為果樹命名、每月收到果樹成長過程的相片或影片電郵報告、擁有期內無限次免費參加農活和收穫體驗等服務。
果園主人拒用化肥 推薦蜜入群馬名月蘋果
木村家族擁有百多年蘋果栽種經驗，果園位於青森縣津輕地區南部，獲國際「Global GAP」認證。園主木村俊雄種植蘋果56年，傳承祖輩獨門種植技術，拒絕使用化學肥料及除草劑。果園的蘋果每年只有一造收成，園主推薦蜜入群馬名月及蜜入富士蘋果，蘋果在樹上長至下雪時成熟，含大量糖心果蜜。
蘋果樹預購網址：日航天地網店