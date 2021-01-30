蘿蔔糕食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕
文章日期：2021年01月30日
蘿蔔糕是農曆新年必備的糕點，蘿蔔糕加入臘腸、蝦米更惹味。中華廚藝學院提供的瑤柱臘味蘿蔔糕，足料夠分量，蘿蔔味濃，在家不妨自己動手整蘿蔔糕。
瑤柱臘味蘿蔔糕 （10人份/底）
材料：
蘿蔔絲 5斤／3000克
粘米粉 1斤4兩／1050克
馬蹄粉 4兩／150克
臘腸 8兩／300克
蝦米 4兩／150克
濕瑤柱 6兩／225克
清水 3斤／1800毫升
調味料：
鹽 1兩／37.5克
雞粉 1兩／37.5克
砂糖 3兩／112克
麻油 1兩／40毫升
生油 6兩／225毫升
胡椒粉 2錢／7.5克
步驟：
1. 先將蘿蔔去皮切絲備用。
2. 臘腸切幼粒，蝦米用水浸乾淨。
3. 瑤柱用清水浸半小時，再隔水蒸45分鐘，將瑤柱撕成絲，備用。
4. 將臘腸、蝦米、生油用鑊炒熟，分成兩份，其中一份用作蘿蔔糕面裝飾。
5. 將粘米粉、馬蹄粉用一斤半清水開粉，加入調味料搓勻成粉漿，備用。
6. 蘿蔔絲用一斤半清水炒熟，然後倒粉漿攪勻，再加入另一份臘味攪勻。
7. 蘿蔔糕放入糕盆內，上面放臘味和瑤柱，最後蒸40分鐘，香噴噴蘿蔔糕完成。
蘿蔔糕食譜提供：中華廚藝學院
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