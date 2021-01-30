蘿蔔糕食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕

蘿蔔糕是農曆新年必備的糕點，蘿蔔糕加入臘腸、蝦米更惹味。中華廚藝學院提供的瑤柱臘味蘿蔔糕，足料夠分量，蘿蔔味濃，在家不妨自己動手整蘿蔔糕。

瑤柱臘味蘿蔔糕 （10人份/底）

材料：

蘿蔔絲 5斤／3000克

粘米粉 1斤4兩／1050克

馬蹄粉 4兩／150克

臘腸 8兩／300克

蝦米 4兩／150克

濕瑤柱 6兩／225克

清水 3斤／1800毫升

調味料：

鹽 1兩／37.5克

雞粉 1兩／37.5克

砂糖 3兩／112克

麻油 1兩／40毫升

生油 6兩／225毫升

胡椒粉 2錢／7.5克

步驟：

1. 先將蘿蔔去皮切絲備用。

2. 臘腸切幼粒，蝦米用水浸乾淨。

3. 瑤柱用清水浸半小時，再隔水蒸45分鐘，將瑤柱撕成絲，備用。

4. 將臘腸、蝦米、生油用鑊炒熟，分成兩份，其中一份用作蘿蔔糕面裝飾。

5. 將粘米粉、馬蹄粉用一斤半清水開粉，加入調味料搓勻成粉漿，備用。

6. 蘿蔔絲用一斤半清水炒熟，然後倒粉漿攪勻，再加入另一份臘味攪勻。

7. 蘿蔔糕放入糕盆內，上面放臘味和瑤柱，最後蒸40分鐘，香噴噴蘿蔔糕完成。

蘿蔔糕食譜提供：中華廚藝學院

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