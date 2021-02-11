OL閨蜜下午茶之選｜芝士下午茶自助餐@諾富特東薈城Essence 消費滿$300可享3小時免費泊車
文章日期：2021年02月02日
諾富特東薈城酒店Essence餐廳即日起至2月28日推出「芝到了」下午茶自助餐，用芝士製作各款鹹甜美點，包括雜錦芝士盤、芝士噴泉、黑松露芝士意粉、韓式炸雞配芝士醬、牛肉芝士批、特色芝士甜品和脆炸芝士波等。另備三文治、中西茶點、即製喇沙、薄餅和Movenpick雪糕。惠顧下午茶自助餐滿$300，可享3小時免費泊車。
「芝到了」下午茶自助餐
供應期：即日至2月28日（逢周六、日及公眾假期）
供應時間：下午3時至5時
價錢：逢周六、日每位$168，公眾假期每位$188（另收加一服務費）
地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂
查詢電話︰3602 8808
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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