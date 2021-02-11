OL閨蜜下午茶之選｜芝士下午茶自助餐@諾富特東薈城Essence　消費滿$300可享3小時免費泊車

「芝到了」下午茶自助餐：韓式炸雞配芝士醬（圖片由相關機構提供）

「芝到了」下午茶自助餐：黑松露芝士意粉（圖片由相關機構提供）

「芝到了」下午茶自助餐，圖為芝士噴泉。（圖片由相關機構提供）

「芝到了」下午茶自助餐（圖片由相關機構提供）

諾富特東薈城酒店Essence餐廳即日起至2月28日推出「芝到了」下午茶自助餐，用芝士製作各款鹹甜美點，包括雜錦芝士盤、芝士噴泉、黑松露芝士意粉、韓式炸雞配芝士醬、牛肉芝士批、特色芝士甜品和脆炸芝士波等。另備三文治、中西茶點、即製喇沙、薄餅和Movenpick雪糕。惠顧下午茶自助餐滿$300，可享3小時免費泊車。

「芝到了」下午茶自助餐

供應期：即日至2月28日（逢周六、日及公眾假期）

供應時間：下午3時至5時

價錢：逢周六、日每位$168，公眾假期每位$188（另收加一服務費）

地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂

查詢電話︰3602 8808

詳情︰www.novotelcitygate.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧Melvita X 數碼港艾美酒店 歎法式下午茶獲贈護膚品

‧上環外賣下午茶｜DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」下午茶 在家歎冬日甜蜜滋味

‧Tiffany Blue Box Cafe藍盒子蛋糕可預訂外賣 四件裝甜品盒在家享甜蜜滋味

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm