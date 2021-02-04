花墟年花｜蘭花「香橙美人」隨溫度變色熱賣　店主介紹蘭花新品種【多圖+短片】

嘉馥花卉負責人劉于玲稱，今年全場銷情最佳的蘭花叫「香橙美人」。（余敏攝）

農曆新年臨近，惟在新型冠狀病毒疫情下，旺角花墟的年花銷情未如往年。有主要售賣蘭花的店舖負責人稱，今年入貨未敢如往年般進取，入貨量比去年少約五成，幸好有不少蘭花品種意外爆紅要不斷加單。

「香橙美人」意外爆紅 全店最暢銷

嘉馥花卉負責人劉于玲（Elaine）稱，今年店舖銷情最佳的蘭花叫「香橙美人」（每株$168至$198），雖然去年也有入貨，但今年經過改良品質更穩定。「香橙美人」特色在於花色會跟隨溫度調節，當氣溫低時，花色較淺接近蜜桃色、香檳色；當氣溫高時，花色愈變愈紅；尤其近中午時段，因氣溫最高，除了變色更會散發陣陣花香，難怪今年意外爆紅、不停加單。此外，去年有售的「藏寶圖」（每株$168）因花形大、圖案漂亮，去年已受歡迎，今年銷情同樣亮麗。

蘭花新品種：「蒙羅麗莎」、「恭喜發財」

Elaine表示，這兩年因天氣不佳影響收成，加上疫情關係，市場淡靜近大半年，整個行業十分慘淡。意外的是，少了街客卻多了一班網上新買家，不少舊客在社交媒體分享購入的靚花，令她接獲不少新訂單。Elaine還介紹了多款今年引入的新品種蘭花：

「蒙羅麗莎」：顏色有層次，帶蜜桃色，視覺效果非常好。（每株$168）

「恭喜發財」：市場上只得二千多株，顏色嬌艷，花形精神、排水佳，今年銷情極佳。（每株$168）

「蝶中之王」：花色如油墨畫，望上去令人感覺舒服開心。（每株$168）

「粉紅寶貝」：淺色系列，顏色舒服柔和，花瓣碩大。（每株$168-$198）

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