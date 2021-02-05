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馬蹄糕食譜：桂花馬蹄糕　蔗糖味濃蹄肉爽

文章日期：2021年02月05日

馬蹄糕是新年受歡迎的糕點之一，工序和蒸糕時間相較蘿蔔糕和年糕為短。中華廚藝學院提供蔗糖桂花馬蹄糕食譜，大家可跟着食譜自製甜絲絲馬蹄糕，與家人歡慶新春。

蔗糖桂花馬蹄糕（10人份／底）

材料：

馬蹄肉　　　3斤／1800克

馬蹄粉　　　1斤2兩／675克

生粉　　　　3兩／112克

黑蔗糖　　　2斤／1200克

清水　　　　6斤半／3900克

生油　　　　4兩／150克

乾桂花　　　10克

金箔　　　　0.005克

步驟：

1. 先將馬蹄粉、生粉用1斤半清水混合成粉漿備用。

2. 將馬蹄肉切片，然後放入鍋中，再加入桂花、黑蔗糖及餘下清水一同煮溶。

3. 將煮溶的糖水及馬蹄肉倒入粉漿內攪勻，最後加入生油。

4. 攪拌完成的馬蹄糕倒入糕盆內，放入鑊蒸約25分鐘。

4. 馬蹄糕放涼後，可灑上金箔作裝飾。

馬蹄糕食譜提供：中華廚藝學院

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