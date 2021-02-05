馬蹄糕食譜：桂花馬蹄糕 蔗糖味濃蹄肉爽
文章日期：2021年02月05日
馬蹄糕是新年受歡迎的糕點之一，工序和蒸糕時間相較蘿蔔糕和年糕為短。中華廚藝學院提供蔗糖桂花馬蹄糕食譜，大家可跟着食譜自製甜絲絲馬蹄糕，與家人歡慶新春。
蔗糖桂花馬蹄糕（10人份／底）
材料：
馬蹄肉 3斤／1800克
馬蹄粉 1斤2兩／675克
生粉 3兩／112克
黑蔗糖 2斤／1200克
清水 6斤半／3900克
生油 4兩／150克
乾桂花 10克
金箔 0.005克
步驟：
1. 先將馬蹄粉、生粉用1斤半清水混合成粉漿備用。
2. 將馬蹄肉切片，然後放入鍋中，再加入桂花、黑蔗糖及餘下清水一同煮溶。
3. 將煮溶的糖水及馬蹄肉倒入粉漿內攪勻，最後加入生油。
4. 攪拌完成的馬蹄糕倒入糕盆內，放入鑊蒸約25分鐘。
4. 馬蹄糕放涼後，可灑上金箔作裝飾。
馬蹄糕食譜提供：中華廚藝學院
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