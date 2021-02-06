年糕食譜：紅糖年糕　椰汁味濃入口軟濡

在家自己動手做完紅糖年糕，可在雪櫃存放約一個月慢慢享用。 （中華廚藝學院提供圖片）

年糕是農曆新年熱門糕點，加入薑汁及椰汁的年糕入口香濃軟濡。中華廚藝學院提供紅糖年糕食譜，在家自己動手做完，可在雪櫃存放一個月慢慢享用。

紅糖年糕（10人份/底）

材料：

糯米粉 2斤／1200克

粘米粉 1斤／600克

鷹粟粉 4兩／150克

澄麵 8兩／300克

椰子粉 5錢／18克

椰奶 2罐／800毫升

片糖 3斤／1800克

滾水 3斤半／2100毫升

調味料：

生油 4兩／150毫升

老抽 5錢／18毫升

薑肉 6兩／225克

配料：（裝飾用，可依個人喜好增減）

瓜子肉 1兩

紅棗 3兩

步驟：

1. 先將薑肉、片糖與滾水煮溶，然後用篩隔走薑渣，攤涼後備用。

2. 將糯米粉、粘米粉、鷹粟粉、澄麵與椰子粉全部放入盆中。

3. 將煮好的糖水慢慢倒入盆中，用手搓匀，加入椰奶，最後加入生油及老抽調色，並放入糕盆內。

4. 將糕盆放入鑊中蒸約1小時15分鐘，留意蒸糕中途要不斷補充滾水以免乾水。

5. 完成後取出，於年糕中間加入1粒红棗及6粒瓜子肉作裝飾。

食譜提供：中華廚藝學院

年糕 相關資訊：

蒸年糕防皺皮秘訣 廚藝學院導師教路：首半小時加蓋蒸

煎糕不黏底妙法：蘿蔔糕拍粉 年糕蘸蛋液

煎糕不黏底妙法：牛油紙煎糕 健康免落油

更多賀年糕點食譜／整糕貼士：

自製蘿蔔糕｜蘿蔔糕不夠粉易散開 廚藝學院導師教揀蘿蔔、蒸糕、煎糕秘訣

蘿蔔糕食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕

自製馬蹄糕｜馬蹄糕蒸太耐會皺皮 廚藝學院導師教揀馬蹄、蒸糕、儲存貼士

馬蹄糕食譜：桂花馬蹄糕 蔗糖味濃蹄肉爽

初一素菜食譜：百靈菇刺身 美觀易整

更多【食譜】推介：link.mingpao.com/48643.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm