年糕食譜：紅糖年糕 椰汁味濃入口軟濡
文章日期：2021年02月06日
年糕是農曆新年熱門糕點，加入薑汁及椰汁的年糕入口香濃軟濡。中華廚藝學院提供紅糖年糕食譜，在家自己動手做完，可在雪櫃存放一個月慢慢享用。
紅糖年糕（10人份/底）
材料：
糯米粉 2斤／1200克
粘米粉 1斤／600克
鷹粟粉 4兩／150克
澄麵 8兩／300克
椰子粉 5錢／18克
椰奶 2罐／800毫升
片糖 3斤／1800克
滾水 3斤半／2100毫升
調味料：
生油 4兩／150毫升
老抽 5錢／18毫升
薑肉 6兩／225克
配料：（裝飾用，可依個人喜好增減）
瓜子肉 1兩
紅棗 3兩
步驟：
1. 先將薑肉、片糖與滾水煮溶，然後用篩隔走薑渣，攤涼後備用。
2. 將糯米粉、粘米粉、鷹粟粉、澄麵與椰子粉全部放入盆中。
3. 將煮好的糖水慢慢倒入盆中，用手搓匀，加入椰奶，最後加入生油及老抽調色，並放入糕盆內。
4. 將糕盆放入鑊中蒸約1小時15分鐘，留意蒸糕中途要不斷補充滾水以免乾水。
5. 完成後取出，於年糕中間加入1粒红棗及6粒瓜子肉作裝飾。
食譜提供：中華廚藝學院
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