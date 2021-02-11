OL閨蜜下午茶之選｜Haagen-Dazs朱古力下午茶@帝景酒店 歎下午茶送Haagen-Dazs獨家禮品

Haagen-Dazs聯乘帝景酒店餐廳帝景軒，即日至3月7日推出「尊貴朱古力下午茶」，下午茶以Haagen-Dazs朱古力三重奏系列雪糕為靈感，圍繞朱古力、榛子及果仁打造各式美點。鹹點有鴨肝醬配紅莓醬多士、風乾牛肉配馬蘇里拉芝士波、榛子牛油焗帶子配黑魚子醬，以及杏香蔗蝦。甜點包括焦糖杏仁黑朱古力撻、紅桑子橙酒朱古力蛋糕、英式烘鬆餅配榛子朱古力忌廉、榛子朱古力慕絲杯及古法朱古力三角蛋糕，另有Haagen-Dazs黑朱古力杏仁雪糕和比利時朱古力榛子雪糕。隨餐附送精選熱茶，或以價惠價升級飲品至波提嘉蜜思嘉葡萄汽酒一支。

惠顧下午茶可獲贈Haagen-Dazs獨家隨機禮品一份，禮品包括記事簿、卡片套或化妝袋，送完即止。透過網上預訂下午茶並全數繳付訂金，可享低至八折優惠。

Haagen-Dazs尊貴朱古力下午茶@帝景酒店

供應期：即日至3月7日

供應時間： 下午3時15分至5時15分

價錢：兩位用$328（另加一服務費）

地址：香港荃灣汀九青山公路353號2樓帝景軒

查詢電話：3716 2898

詳情：www.royalview.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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