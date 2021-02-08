日式精進蕪蒸　京都著名菜式｜Green Monday食譜

【Green Monday食譜：精進蕪蒸】日本蕪（圖片由受訪者提供）

【Green Monday食譜：精進蕪蒸】製作過程（圖片由受訪者提供）

Green Monday食譜：精進蕪蒸（圖片由受訪者提供）

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

Green Monday食譜：精進蕪蒸（圖片由受訪者提供／明報製圖）

蕪（日文：かぶ）常用於製作日式料理，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中表示，其中蕪蒸更是京都著名菜式，將京都名物聖護院蕪磨蓉，加入魚、蝦及蛋白後蒸，幫助暖身。林雲中分享精進蕪蒸食譜，簡單易整，在家都可以做出日式美味素菜。

精進蕪蒸

材料：

蕪 230克

長芋 150克

枝豆 30克

新鮮百合 30克

乾冬菇 30克

甘筍 20克

芡汁材料：

片栗粉 10克

精進出汁 180毫升（2隻乾冬菇及1小塊昆布，加1000毫升水浸8小時）

蕪水 20毫升（蕪隔出的水分）

醬油 2茶匙

味醂風調味料 2茶匙

素菇粉 3/4茶匙

麻油 少許

製法：

1. 蕪去皮磨成蓉，用隔水布把蕪隔九成水，隔出的蕪水盛起備用。

2. 長芋去皮磨成蓉，甘筍去皮切絲，冬菇浸水後切絲備用。

3. 枝豆放入滾水中煮1分鐘後取出，去掉豆殻。

4. 鮮百合洗淨，去除底部備用。

5. 芡汁材料混合煮好備用。

5. 蕪蓉、長芋蓉、甘筍絲、冬菇絲、枝豆及鮮百合混合，加入少許海鹽和海苔粉，放入器皿蒸8至10分鐘。

6. 取出器皿並加入芡汁，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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