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日式精進蕪蒸　京都著名菜式｜Green Monday食譜

文章日期：2021年02月08日

蕪（日文：かぶ）常用於製作日式料理，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中表示，其中蕪蒸更是京都著名菜式，將京都名物聖護院蕪磨蓉，加入魚、蝦及蛋白後蒸，幫助暖身。林雲中分享精進蕪蒸食譜，簡單易整，在家都可以做出日式美味素菜。

精進蕪蒸

材料：

蕪　　　　　　230克

長芋　　　　　150克

枝豆　　　　　30克

新鮮百合　　　30克

乾冬菇　　　　30克

甘筍　　　　　20克

芡汁材料：

片栗粉　　　　10克

精進出汁　　　180毫升（2隻乾冬菇及1小塊昆布，加1000毫升水浸8小時）

蕪水　　　　　20毫升（蕪隔出的水分）

醬油　　　　　2茶匙

味醂風調味料　2茶匙

素菇粉　　　　3/4茶匙

麻油　　　　　少許

製法：

1. 蕪去皮磨成蓉，用隔水布把蕪隔九成水，隔出的蕪水盛起備用。

2. 長芋去皮磨成蓉，甘筍去皮切絲，冬菇浸水後切絲備用。

3. 枝豆放入滾水中煮1分鐘後取出，去掉豆殻。

4. 鮮百合洗淨，去除底部備用。

5. 芡汁材料混合煮好備用。

5. 蕪蓉、長芋蓉、甘筍絲、冬菇絲、枝豆及鮮百合混合，加入少許海鹽和海苔粉，放入器皿蒸8至10分鐘。

6. 取出器皿並加入芡汁，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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