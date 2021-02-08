日式精進蕪蒸 京都著名菜式｜Green Monday食譜
文章日期：2021年02月08日
蕪（日文：かぶ）常用於製作日式料理，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中表示，其中蕪蒸更是京都著名菜式，將京都名物聖護院蕪磨蓉，加入魚、蝦及蛋白後蒸，幫助暖身。林雲中分享精進蕪蒸食譜，簡單易整，在家都可以做出日式美味素菜。
精進蕪蒸
材料：
蕪 230克
長芋 150克
枝豆 30克
新鮮百合 30克
乾冬菇 30克
甘筍 20克
芡汁材料：
片栗粉 10克
精進出汁 180毫升（2隻乾冬菇及1小塊昆布，加1000毫升水浸8小時）
蕪水 20毫升（蕪隔出的水分）
醬油 2茶匙
味醂風調味料 2茶匙
素菇粉 3/4茶匙
麻油 少許
製法：
1. 蕪去皮磨成蓉，用隔水布把蕪隔九成水，隔出的蕪水盛起備用。
2. 長芋去皮磨成蓉，甘筍去皮切絲，冬菇浸水後切絲備用。
3. 枝豆放入滾水中煮1分鐘後取出，去掉豆殻。
4. 鮮百合洗淨，去除底部備用。
5. 芡汁材料混合煮好備用。
5. 蕪蓉、長芋蓉、甘筍絲、冬菇絲、枝豆及鮮百合混合，加入少許海鹽和海苔粉，放入器皿蒸8至10分鐘。
6. 取出器皿並加入芡汁，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
更多Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm
‧一個日本蕪煮出1湯1餸！蕪Potage·日本蕪炒甘筍猴頭菇
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm