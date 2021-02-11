年廿八大掃除｜收納4貼士：一衣架掛多條頸巾·紙杯放電線·百潔海綿收納飾物針線【短片】

收納4貼士：用小型百潔海綿，或將百潔海綿剪成適合大小，把針線插在海綿部分，容易拿出又不會傷手。（何芍盈攝）

收納4貼士：將百潔海綿的海綿部分割成條狀，即可放置飾物。（何芍盈攝）

收納4貼士：用紙杯或廁紙筒置於盒子內，可分類擺放電線。（何芍盈攝）

收納4貼士：將頸巾排列圈在衣架下方，一個衣架可以掛數條頸巾。（何芍盈攝）

大掃除之餘，妥善收納家居雜物也是重要一環，利用不同物件收納，既經濟又慳位。（何芍盈攝）

年廿八洗邋遢，家家大掃除之餘，妥善收納家居雜物也是重要一環。以下4個收納小貼士，一物多用夠環保，而且經濟慳位。

收納4貼士

1. 一個衣架掛數條頸巾

頸巾太多，用衣架掛怕佔位？其實一個衣架可以掛數條頸巾，毋須其他工具輔助，將頸巾排列圈在衣架下方，既整齊又慳位。

2. 善用紙杯整理電線

多條電線或USB線放在一起容易打結，可以用紙杯或廁紙筒置於盒子內，分類擺放電線。

3. 百潔海綿割成條狀放飾物

百潔海綿除了用於清潔，亦可收納物品。將百潔海綿的海綿部分以𠝹刀割成條狀，即可放置戒指、手鈪等飾物。

4. 百潔海綿收納針線

針線亂放容易刺到手，用小型百潔海綿，或將百潔海綿剪成適合大小，把針線插在海綿部分，容易拿出又不會傷手。

文：何芍盈

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