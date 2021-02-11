年廿八大掃除｜收納4貼士：一衣架掛多條頸巾·紙杯放電線·百潔海綿收納飾物針線【短片】
文章日期：2021年02月09日
年廿八洗邋遢，家家大掃除之餘，妥善收納家居雜物也是重要一環。以下4個收納小貼士，一物多用夠環保，而且經濟慳位。
收納4貼士
1. 一個衣架掛數條頸巾
頸巾太多，用衣架掛怕佔位？其實一個衣架可以掛數條頸巾，毋須其他工具輔助，將頸巾排列圈在衣架下方，既整齊又慳位。
2. 善用紙杯整理電線
多條電線或USB線放在一起容易打結，可以用紙杯或廁紙筒置於盒子內，分類擺放電線。
3. 百潔海綿割成條狀放飾物
百潔海綿除了用於清潔，亦可收納物品。將百潔海綿的海綿部分以𠝹刀割成條狀，即可放置戒指、手鈪等飾物。
4. 百潔海綿收納針線
針線亂放容易刺到手，用小型百潔海綿，或將百潔海綿剪成適合大小，把針線插在海綿部分，容易拿出又不會傷手。
文：何芍盈
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