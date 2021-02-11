OL閨蜜下午茶之選｜Vivienne Westwood Cafe英倫風限定下午茶 享受英式風情

Vivienne Westwood Cafe即日起推出「全新英倫風限定下午茶」，鹹點包括英式黑松露炸薯球配松露蛋黃醬、煎封黑椒白芝麻吞拿魚配法國櫻桃蘿蔔片、焗芝士火腿蜜糖三文治、鮮焗英式蛋餅配巴馬臣芝士薄片、迷你水牛芝士車厘茄沙律配自家製醃紅乾葱及羅勒。甜點有覆盆子白朱古力蛋糕卷、熱情果黑朱古力撻、鮮藍莓焗芝士蛋糕及餐廳自家搭配馬卡龍。隨餐附送咖啡或茶，或加$10升級享用花茶、加$88享用葡萄氣酒1杯或加$198升級任飲葡萄氣酒。

Vivienne Westwood Cafe全新英倫風限定下午茶

供應日期：即日起

供應時間：每日下午2時至4時，下午4時至6時

價錢：兩位$688（另加一服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖Vivienne Westwood Cafe

查詢電話：2799 5011

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧Haagen-Dazs朱古力下午茶@帝景酒店 歎下午茶送Haagen-Dazs獨家禮品

‧芝士下午茶自助餐@諾富特東薈城Essence

‧Melvita法式下午茶@艾美酒店

‧上環外賣下午茶：DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」下午茶

‧Tiffany Blue Box Cafe藍盒子蛋糕可預訂外賣 四件裝甜品盒在家享甜蜜滋味

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm