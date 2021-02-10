英女王添第9名曾孫 英國尤金妮亞公主誕8磅男嬰
文章日期：2021年02月10日
英女王伊利沙伯二世孫女、30歲的尤金妮亞公主（HRH Princess Eugenie of York）於周二（9日）早上誕下兒子，母子平安。男嬰重8磅1安士（約3.7公斤），是尤金妮亞公主與丈夫Jack Brooksbank第一個孩子、安德魯王子（Prince Andrew、Duke of York）與前妻莎拉（Sarah Ferguson）的第一個外孫，亦是英女王第9名曾孫。
尤金妮亞公主的Instagram上載了一張握着男嬰小手的相片公布喜訊。英國王室表示王室成員為此感到高興。BBC引述白金漢宮稱，尤金妮亞公主分娩時，Jack Brooksbank一直在旁陪伴。目前男嬰名字仍未公開。
尤金妮亞公主是英女王次子安德魯王子與莎拉的幼女，為英女王第六名孫女。2018年10月12日，尤金妮亞公主與Jack Brooksbank結婚。
（英國王室/BBC）
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