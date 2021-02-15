香煎牛肝菌琵琶豆腐　金黃香口新年素菜｜Green Monday食譜

Green Monday烹飪顧問、茹素近30年的「素媽媽網上傳承學校」創辦人Christine（圖片由受訪者提供）

年初四煮素菜，想煮外形好看的菜式？Green Monday烹飪顧問、茹素近30年的「素媽媽網上傳承學校」創辦人Christine分享香煎牛肝菌琵琶豆腐食譜，賣相金黃又香口，可作為新春賀年菜。

香煎牛肝菌琵琶豆腐

材料：

板豆腐 1磚

冬菇 適量

牛肝菌 適量

紅蘿蔔（切粒） 少許

芫荽（切碎） 少許

馬蹄粉 1茶匙

蛋白 2隻

豆腐調味料：

素蠔油 1茶匙

鹽 半茶匙

糖 半茶匙

胡椒粉 少許

麻油 少許

茨汁材料：

素蠔油／油膏、糖、麻油、粟粉水（分量可隨個人口味自行調較）

製法：

1. 冬菇及牛肝菌浸軟切粒，加紅蘿蔔粒和芫荽炒香，備用。

2. 豆腐搓爛，混合冬菇、牛肝菌、紅蘿蔔粒和芫荽，加入蛋白拌勻，再加馬蹄粉及調味料。

3. 匙羹上塗少許油，填上豆腐。

4. 豆腐蒸10分鐘後待涼，用竹籤或小刀沿匙邊輕𠝹，起出豆腐。

5. 熱鑊落油，放豆腐並以慢火煎至底面金黃，即可上碟。

6. 把芡汁煮熱，淋在豆腐上即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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