香煎牛肝菌琵琶豆腐 金黃香口新年素菜｜Green Monday食譜
文章日期：2021年02月15日
年初四煮素菜，想煮外形好看的菜式？Green Monday烹飪顧問、茹素近30年的「素媽媽網上傳承學校」創辦人Christine分享香煎牛肝菌琵琶豆腐食譜，賣相金黃又香口，可作為新春賀年菜。
香煎牛肝菌琵琶豆腐
材料：
板豆腐 1磚
冬菇 適量
牛肝菌 適量
紅蘿蔔（切粒） 少許
芫荽（切碎） 少許
馬蹄粉 1茶匙
蛋白 2隻
豆腐調味料：
素蠔油 1茶匙
鹽 半茶匙
糖 半茶匙
胡椒粉 少許
麻油 少許
茨汁材料：
素蠔油／油膏、糖、麻油、粟粉水（分量可隨個人口味自行調較）
製法：
1. 冬菇及牛肝菌浸軟切粒，加紅蘿蔔粒和芫荽炒香，備用。
2. 豆腐搓爛，混合冬菇、牛肝菌、紅蘿蔔粒和芫荽，加入蛋白拌勻，再加馬蹄粉及調味料。
3. 匙羹上塗少許油，填上豆腐。
4. 豆腐蒸10分鐘後待涼，用竹籤或小刀沿匙邊輕𠝹，起出豆腐。
5. 熱鑊落油，放豆腐並以慢火煎至底面金黃，即可上碟。
6. 把芡汁煮熱，淋在豆腐上即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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