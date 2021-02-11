消委會‧氣炸鍋｜2款氣炸鍋整體表現較佳　氣炸食物減低釋出可能致癌物3健康貼士【附氣炸鍋使用貼士】

消委會測試發現，以氣炸薯條測試，氣炸溫度由攝氏200度降低50度，釋出的丙烯酰胺含量大大降低。(消委會影片截圖）

消委會測試發現，以氣炸薯條測試，縮短氣炸時間釋出的丙烯酰胺含量大大降低。(消委會影片截圖）

氣炸鍋標榜無油健康煮食，成近年廚房電器新寵。消費者委員會（消委會）測試12款氣炸鍋，發現6款存在不同的安全隱患，亦有6款根據說明書指示或代理商提供食譜製作氣炸急凍幼薯條，釋出可能致癌物丙烯酰胺的含量高於歐盟基準水平（每公斤500微克）。消委會指出，2款氣炸鍋整體表現較佳，總評獲得4.5（最高5），並建議使用氣炸鍋減低釋出可能致癌物的3個健康貼士。

2款氣炸鍋整體表現較佳（牌子／型號／售價／總評）

法國特褔／FX202D／$1498／4.5

Tastec／BYTT1898WHZ／$1198／4.5

氣炸食物減少釋出可能致癌物丙烯酰胺3貼士

1. 氣炸的表面面積愈細，產生的丙烯酰胺含量愈低，例如薯條切得愈粗身，產生丙烯酰胺的含量會愈低。

2. 盡量避免以高溫及長時間氣炸食物。應按食材大小、分量、厚度等自行調節烹調時間及溫度，因烹調溫度及時間會影響丙烯酰胺的釋出量。

消委會以其中一個樣本「伊瑪牌IHF-26E」測試，將烹調時間減少8分鐘，烹調溫度維持在200°C不變，氣炸後薯條的丙烯酰胺含量由每公斤7038微克大幅降至207微克。若將烹調溫度下降50°C至150°C，烹調時間維持不變，氣炸後薯條的丙烯酰胺含量大幅降至每公斤444微克。

3. 氣炸新鮮薯條前，可先將薯條沖洗或水灼，以減少表面的天冬酰胺和還原糖，這兩種物質皆會產生丙烯酰胺。如使用新鮮馬鈴薯製作薯條，應避免使用儲存在6°C或更低溫度的馬鈴薯，因其低甜味反應或令還原糖含量較高。

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