消委會‧珠寶首飾投訴｜店員稱「愈戴愈通透」顧客誤當天然「A玉」　消委會提醒選購及保存珠寶4注意

珠寶首飾是不少女士的心頭好，消委會提醒選購及使用珠寶4個注意事項。（資料圖片）

珠寶首飾是不少女士的心頭好。消委會於2020年共收到210宗有關珠寶首飾的消費投訴，個案顯示不少人在選購時易受外觀設計、價格或折扣等因素影響，惟欠專業知識辨別和鑑定珠寶首飾的工藝及材質等，導致購買後懷疑產品質量或發現名不副實而引發爭議。

其中一個投訴個案，顧客因店員聲稱選購的玉鐲「愈戴愈通透」，誤以為是天然翡翠（俗稱A玉），遂以信用卡付款$2800購買，投訴人不滿意店員沒清楚告知玉鐲是「B玉」，個案最終未能成功調停。

另一投訴個案，一名C公司的長期顧客在維修手鏈時，被職員游說買下$26,600的白金鑲天然吊墜，以信用卡分期付款，並於收據上簽名。職員包裝好後，在顧客離開前告知特價貨品不設回購。該名顧客向消委會投訴稱，職員沒事先口頭聲明不能回購，經調停後，C公司酌情處理，全數退回貨款。

消委會提醒選購及保存珠寶首飾4注意：

1. 勿憑片面認知下決定

寶石（鑽石、天然翡翠）及貴重金屬（黃金、白金或兩者合金製品）均受《商品說明條例》規管。消費者在購買前應先了解其法定定義及銷售要求，清楚心儀貨品屬性，再三核對單據上的貨品資料是否正確。[香港海關查詢網頁]

2. 留意單據維修、回購等條款

購買珠寶首飾時除核對產品資料及價錢，亦要留意附帶條款。留意商戶是否提供保養及售後服務，例如首飾清洗、維修、回購或按條款更換貨品等，相關條款一般會於單據上列明。

3. 妥善佩戴保存防受潮褪色

佩戴首飾時，避免與尖銳物品碰撞以防刮花；不佩戴首飾時，應將首飾存放於保護盒或絨袋內，減少首飾因長時間外露，受溫度或濕氣影響導致褪色的風險。

4. 避免觸及化學成分

泳池水、海水、化妝品及家居清潔用品中含有部分化學成分，可能有損首飾光澤，存放及自行清潔首飾時應留意，盡量避免讓首飾接觸此類物質。

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