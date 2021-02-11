OL閨蜜下午茶之選｜二人下午茶@銅鑼灣希慎LIFETASTIC　歎無麩質英式鬆餅、草莓西瓜蛋糕

LIFETASTIC二人下午茶：以西瓜、士多啤梨及洛神花製成的的果茶（圖片由相關機構提供）

位於銅鑼灣希慎廣場的LIFETASTIC新店，即日起推出「LIFETASTIC二人下午茶」，三層架盛載鹹甜美點、蛋糕及特色飲品。鹹點有牛柳粒配巴馬臣芝士、吞拿魚蔬菜串、一口三文魚和魚子醬配南瓜蓉。甜點有招牌草莓西瓜蛋糕、3款層式蛋糕、無麩質英式鬆餅配自家製玫瑰草莓果醬、芒果及熱情果果醬、濃縮忌廉及瓶子蝶豆花藍莓芝士蛋糕。隨餐可選以西瓜、士多啤梨及洛神花製成的2人份果茶，或兩款熱飲。

二人下午茶@銅鑼灣希慎廣場LIFETASTIC店

供應時間：下午3時15分至6時（周一至五）、下午2時15分至6時（周六、周日及公眾假期）

價錢：兩位$588（另收加一服務費）

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓330-331及326號舖

查詢電話︰2538 6990

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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