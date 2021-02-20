烏頭食譜：梁祖堯教煮　三檸蒸烏頭【短片】

元朗烏頭魚勝在香口、黃油多，香港觀鳥會早前舉辦的「第六屆新界魚塘節」中，請來廚藝了得的本港舞台劇演員及導演梁祖堯分享「三檸蒸烏頭」食譜，教大家用3款檸檬：檸檬、青檸、鹹檸配搭元朗烏頭，用6分鐘蒸出好味家常菜。

三檸蒸烏頭

材料：

本地烏頭 1條

檸檬 1個

青檸 1個

鹹檸 1個

薑 適量

紅葱頭 適量

蒜頭 適量

芫荽 3棵

米酒 適量

胡椒粉 適量

鹽 適量

糖 適量

油 適量

蒸魚豉油 適量

製法：

1. 洗淨烏頭並開邊，保留魚扣（即魚胃）洗淨後切半。

2. 洗淨烏頭內臟和血水，用廚房紙印乾去魚腥，放少許海鹽和胡椒粉辟腥。

3. 薑片切絲，可辟魚腥亦可墊碟底防魚身黐碟；紅葱頭和蒜頭去皮洗淨；芫荽切下根和莖備用。

4. 把芫荽、蒜頭、紅葱頭和部分薑絲放入手提攪拌機，再加入少許糖、米酒、鹽及胡椒粉。

5. 把檸檬磨皮撒上烏頭面，將半個檸檬和半個青檸榨汁滴入攪拌機內，捏碎半個鹹檸放入攪拌機，所有材料一起攪拌成醬汁。

6. 把醬汁塗抹在烏頭內、外層，以及魚扣中。

7. 餘下的半個檸檬和半個青檸切薄片，鋪上烏頭面。

8. 把水煮開，放入烏頭隔水蒸6分鐘。

9. 起鑊後放上芫荽葉和莖，淋上熟油和少許蒸魚豉油即成。

第六屆新界魚塘節：hkbws.org.hk

烏頭 相關報道：

元朗烏頭滿肚黃油有原因 本地漁夫教路：揀1斤重烏頭最好味【短片】

業界譽稱「烏頭王子」 振興魚業創黃油烏頭

揀魚貼士：眼仔精靈魚身彈

元朗靚烏頭奮力前游

魚塘放水 候鳥開餐漁人得利

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm