OL閨蜜下午茶之選｜Crabtree & Evelyn X 九龍香格里拉　歎下午茶獲贈潤手霜香水

九龍香格里拉大酒店大堂酒廊聯乘Crabtree & Evelyn，即日至3月31日期間推出「Dare To Be Different」下午茶，鹹點有香茅椰子雞卷、鴨肝配薑及杞子醬、茉莉花茶味鮮蝦配車厘茄及水牛芝士、香辣帶子他他配薑及佛手柑醬。甜點有玫瑰荔枝忌廉配朱古力酥餅及紅桑梅糖、檸檬草奶凍酥餅配芒果慕絲及香橙啫喱、蘋果薑味慕絲配蘋果及佛手柑蛋糕、雲呢拿玫瑰味馬卡龍配紅桑梅及玫瑰花，另提供時令水果和英式鬆餅配自家製果醬及忌廉。隨餐可選茶或咖啡一杯，或加$88升級享用法國凱歌皇牌香檳一杯。惠顧下午茶可獲贈Crabtree再生+滋養潤手霜一支（25ml）、自然氣息香水一支（2ml），以及Crabtree & Evelyn八五折優惠券一張，送完即止。

「Dare To Be Different」下午茶@九龍香格里拉大酒店

供應期：即日至3月31日

時間：下午3時至6時

價錢：兩位$638（另加一服務費）

地址：尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

查詢電話︰2733 8988

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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