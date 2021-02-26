元宵節｜鹹湯圓食譜：高纖低卡三彩圓 攝取多元營養
文章日期：2021年02月26日
元宵節不少人會吃湯圓，台北市立聯合醫院營養師分享「高纖低卡三彩圓」鹹湯圓食譜，以蔬菜湯為湯底，彩色湯圓外皮以菠菜、紅蘿蔔及南瓜製成，餡料選用低脂的豬柳肉，配上蝦米、葱、胡椒粉等天然調味料，高纖、低油兼低熱量，而且有助攝取多元營養。
高纖低卡三彩圓
湯圓材料：（27粒湯圓分量）
糯米粉 250克
菠菜 100克
紅蘿蔔 150克
南瓜 70克
蝦米 20克
青葱 80克
豬柳肉 150克
鹽 1/4茶匙
油 2克
胡椒粉 少許
湯底材料：
椰菜 60克
紅蘿蔔 20克
冬菇 30克
洋葱 40克
葱 少許
製法：
1. 製作湯圓：菠菜洗淨，紅蘿蔔洗淨去皮，分別用攪拌機打碎備用。南瓜洗淨，蒸軟後壓成泥狀備用。
2. 糯米粉分成3等份，分別加入70cc菠菜汁、70cc紅蘿蔔汁及70克南瓜，每份均勻混合後捏成麵糰，並搓揉成圓形作湯圓外皮。
3. 蝦米洗淨，浸凍水5分鐘後剁碎；青葱洗淨切成葱花；豬柳肉拍平，以蛋白及洋葱碎醃約10分鐘，剁碎備用。
4. 用油起鑊，放入葱花炒香後取出放涼，再放入蝦米炒香後取出放涼。
5. 將炒好的葱花及蝦米，加入生的豬柳肉、鹽、胡椒粉及香油均勻攪拌後，放入雪櫃冷凍室30分鐘作湯圓餡。
6. 製作湯底：等待期間可製作湯底，椰菜洗淨撕片，紅蘿蔔洗淨切花，洋葱洗淨後則切片，放入沸水中煮至香甜，然後放入冬菇及鹽，煮熟後灑上葱花。
7. 湯圓餡取出，包入湯圓皮中製成湯圓。煮沸清水，放入湯圓約10至15秒後撈起，放入冰水中浸泡約15秒，再放回沸水中煮至湯圓浮起，撈起放進蔬菜湯內即可食用。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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