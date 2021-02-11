一個日本蕪煮出1餸1湯：日本蕪漬物+牛蒡百合舞茸蕪皮味噌湯｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

蕪（日文：かぶ）可以做出不同的日式料理，身兼演員、精進料理師的林雲中分享牛蒡百合舞茸蕪皮味噌湯配日本蕪漬物，用一個蕪可以做出1餸1湯。

食譜1：日本蕪漬物

材料：

白色蕪／赤蕪 170克

昆布 1克

指天椒 少許

日本米醋 1.8大匙（1大匙約15毫升）

粗製糖 1.8大匙

鹽 3/4小匙（1小匙約5毫升）

製法：

1. 蕪切去頭尾，去皮，去皮時可去深少許，切片（約1.5毫米厚）。留下蕪的皮備用。

2. 蕪加入米醋、糖、鹽、昆布及指天椒攪拌，放入密實袋，用手捏至均勻。

3. 放入雪櫃數小時後，即成。

食譜2：牛蒡百合舞茸蕪皮味噌湯

材料：

蕪皮 110克

蕪莖及葉 50克

牛蒡 50克

舞茸 40克

日本鮮百合 50克

甘筍 40克

信州味噌 50克

滾水 1000毫升

素菇粉 5克

製法：

1. 舞茸撕開，鮮百合洗淨，甘筍洗淨，連皮切薄片。牛蒡去泥，削成薄片，浸水2分鐘，倒出備用。

2. 蕪莖及葉洗淨切粒，放入滾水煮15秒，倒出備用。

3. 蕪皮、蕪莖及葉、牛蒡、舞茸、鮮百合和甘筍用少許油炒約2分鐘，然後加入滾水及素菇粉煮幾分鐘，關火，放入味噌攪拌。

4. 再次開火，煮滾後關火，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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