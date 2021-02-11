OL閨蜜下午茶之選｜「巴黎之約」浪漫下午茶@唯港薈Green　二人堂食送朱古力　外賣送迷你香檳

【「巴黎之約」浪漫下午茶@尖沙嘴唯港薈Green】意式雲呢拿奶凍（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN與法國乳製品牌Elle & Vire、芝士品牌Ile de France及朱古力品牌La Maison du Chocolat合作，即日起至3月14日推出「巴黎之約」浪漫下午茶，以艾菲爾鐵塔下午茶架盛載多款美點。鹹點以Ile de France芝士製作，包括脆炸牛奶芝士配紅桑子醬、英式芝士多士、焗火腿芝士三文治、藍紋牛奶芝士配紅酒啫喱及香草鮮茄芝士串；甜點有意式士多啤梨芝士玫瑰撻、士多啤梨馬卡龍配香檳啫喱、雜莓心形朱古力、芒果芝士蛋糕、意式雲呢拿奶凍、牛奶囝仁朱古力，亦有英式傳統鬆餅配奶油忌廉及果醬、法式蝴蝶酥及法式瑪德蓮蛋糕。附餐可選自家製檸檬特飲、即磨咖啡或茶。

享用二人用「巴黎之約」浪漫下午茶，可獲贈La Maison du Chocolat朱古力禮盒一盒，送完即止。下午茶另設外賣套餐，隨餐更附送Moët & Chandon迷你香檳（200毫升）一支。

「巴黎之約」浪漫下午茶@唯港薈Green

供應期︰即日至3月14日

供應時間：首輪下午3時至5時、次輪下午5時至晚上7時

價錢︰一位$388、兩位$688（另收加一服務費）

預訂日期：即日至3月11日【菜單】

取貨日期：即日至3月14日

價錢︰一位$388、兩位$688

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下GREEN

電話︰3400 1300【網上預訂】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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