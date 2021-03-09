OL閨蜜下午茶之選｜花花下午茶自助餐@普慶餐廳　無限暢飲兩款飲品

位於佐敦Eaton HK的普慶餐廳即日起至3月28日推出「賞花嚐花」下午茶自助餐，美點以食用花入饌，輪流供應逾40款食物，以及10款口味Movenpick雪糕。下午茶鹹點包括粟米可樂餅配茉莉花蛋黃醬、肉腸酥卷配玫瑰茄汁、烤鴨胸配玫瑰蜜糖、三文魚櫻花茶漬飯、芝士拼盤配薰衣草蜜糖、枝竹芝士菠菜批、番紅花青口番茄意粉、焗茄子配乾番茄、香辣炸雞等。甜點有玫瑰蜜桃啫喱慕絲、茉莉花士多啤梨馬卡龍、白朱古力薰衣草芝士蛋糕、藍莓蝶豆花奶凍、洛神花慕絲蛋糕、蜜糖香梨菊花慕絲、朱古力、糖果、曲奇、即叫即製的香脆窩夫等，配上Movenpick雪糕，更添滋味。

享用下午茶可免費無限暢飲2款特色手調飲品，包括以伏特加、玫瑰花茶及泡氣酒等調成的Sunset Rose，以及用薰衣草糖漿、檸檬汁及汽水炮製的E-finity Squash。惠顧2位下午茶自助餐，可另以優惠價$338入住「逸．雅」客房住宿一晚。

「賞花嚐花」下午茶自助餐@普慶餐廳

供應日期：即日至3月28日（逢周六、日及公眾假期）

供應時間：下午3時15分至5時15分

價錢：每位$248（另收加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層普慶餐廳

查詢電話︰2710 1901

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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