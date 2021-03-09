英國王位順位繼承人一覽　哈里梅根兒子阿奇沒王子頭銜排第七

英國哈里王子（右圖右）及妻子梅根（右圖左）近日接受專訪，梅根透露在她懷有阿奇時，王室成員曾猜測孩子的膚色有多黑，又稱不會給予孩子頭銜。左圖為英國王室成員。（法新社資料圖片）

英國哈里王子及妻子梅根近日接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，梅根透露懷有兒子阿奇（Archie）時，英國王室成員曾猜測孩子的膚色「會有多黑」，又稱不會為其孩子提供保護和給予頭銜[更多訪談內容]。阿奇雖然沒有王子頭銜，不過英國王室官方網站顯示，阿奇在英國王位繼承人之列，僅次於位列第六的爸爸哈里，位列英國王室順位繼承人第七位。

根據英王喬治五世在1917年限制王室成員頭銜的規定，君主的曾孫輩只有長子與長孫自動擁有王子名銜，因此只有威廉王子和喬治小王子擁有王子名銜。不過英女王於2012年頒令，宣布威廉王子和凱特的兒女均可擁有王子或公主殿下名銜（HRH，His/Her Royal Highness）。英國王室的順位繼承人亦非每個成員都有王室頭銜。

英國王室順位繼承人排名一覽

1. 王儲查理斯（The Prince of Wales）

2. 威廉王子（The Duke of Cambridge）

3. 喬治小王子（Prince George of Cambridge）

4. 夏洛特小公主（Princess Charlotte of Cambridge）

5. 路易小王子（Prince Louis of Cambridge）

6. 哈里王子（The Duke of Sussex）

7. 阿奇（Master Archie Mountbatten-Windsor）

8. 安德魯王子（Prince Andrew、Duke of York）

9. 安德魯王子長女阿特麗斯公主（Princess Beatrice）

10. 安德魯王子幼女尤金妮亞公主（Princess Eugenie）

11. 愛德華王子（Prince Edward、Earl of Wessex）

12. 愛德華王子長子James Viscount Severn

13. 愛德華王子長女The Lady Louise Mountbatten-Windsor

14. 英女王女兒 安妮公主（Princess Anne, The Princess Royal）

15. 安妮公主長子Peter Phillips

16. Peter Phillips長女Savannah Phillips

17. Peter Phillips次女Isla Phillips

18. 安妮公主長女扎拉（Zara Phillips）

（The Royal Family/BBC）

圖輯：哈里王子愛兒阿奇 成長萌照

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