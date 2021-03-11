橙皮紋｜多喝水無助減少橙皮紋　消委會解橙皮紋4迷思

橙皮紋是不少女士的「敵人」，是否代表男士不會受橙皮紋問題困擾？激光對去除橙皮紋是否有效？消委會破解有關橙皮紋的4個迷思。

橙皮紋4迷思

1. 節食及做運動可改善橙皮紋？

減少身體的整體脂肪體積，的確可以緩和局部範圍皮膚凹凸不平情況。想改善橙皮紋問題，可集中減橙皮紋集中部位的脂肪量，但暫時不可能完全去除已形成的橙皮紋。若本身體重指數較高，而橙皮紋階段已達到第IV階段（微結節已組成較大結節，令皮膚表面的凹凸更明顯，出現嚴重皺紋及明顯結節），透過減重令橙皮紋外觀得到明顯改善的機會較高，惟明顯減重或會導致皮膚鬆弛，令橙皮紋更加顯眼。

2. 多喝水可減少橙皮紋？

喝水對影響皮膚組織結構和減少皮下脂肪的作用不大。脂肪細胞中的水分含量有限，即使去除脂肪細胞中的水分，皮膚外觀都不會有明顯改變，就算有亦只是短暫效果。

3. 激光或其他釋出能量儀器有效去除橙皮紋？

暫時未有足夠研究數據顯示激光或其他釋出能量儀器的程序能夠有效改善橙皮紋問題。不過，近年有美容儀器聲稱結合多種技術處理橙皮紋部位，前提是必須以一連串程序（例如一周一次），或者在療程後穿壓力衣物，才有機會改善橙皮紋問題。消委會提醒，必須留意選用這些療程的風險，例如療程有機會造成瘀傷、灼傷、疼痛和色素沉澱，情況嚴重更可能造成水泡，以及留有疤痕。

4. 男士不會有橙皮紋？

男士亦有出現橙皮紋的機會，但機會率較女士低。因為男性和女性皮下組織之間的構造不同，男士皮膚中連結真皮層及皮下組織的膠原蛋白纖維中隔縱橫交錯；而女士的皮膚膠原蛋白纖維中隔垂直於皮膚表面，連繫較易被破壞，亦較易出現橙皮紋。

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