OL閨蜜下午茶之選｜L'OCCITANE x 喜來登　八折歎香檳下午茶獲贈蠟菊精華

香港喜來登酒店與L'OCCITANE合作，即日起至4月30日於視佳廊推出「普羅旺斯孜樂」香檳下午茶，以L'OCCITANE蠟菊煥活及杏仁系列的護膚品為靈感，用法國食材打造精緻美饌。下午茶鹹點包括紅桑子鵝肝撻、煙三文魚鬆餅、布里芝士巴黎火腿法包、慢煮鴨肉甜餐包、吞拿魚牛油果三文治卷等；甜點備有薰衣草檸檬慕絲蛋糕、普羅旺斯杏仁（Calisson）、法式聖人泡芙（Saint-honoré）、開心果櫻桃撻及紅桑子馬卡龍等，另設2次免費續添英式鬆餅。隨餐可選中西茶或咖啡，可免費升級享用Perrier-Jouet巴黎之花香檳。下午茶有八折優惠，顧客可獲贈L'OCCITANE美肌修護套裝一份（蠟菊煥活雙效精華1 ml、蠟菊煥活雙效眼部精華1 ml、杏仁沐浴油35 ml、$50購物現金劵及水療面部護理八折優惠劵），送完即止。

香港喜來登酒店 x L'OCCITANE「普羅旺斯孜樂」香檳下午茶

供應期︰即日至4月30日

供應時間：下午2時至6時

價錢︰原價每位$338，八折優惠價連加一服務費：每位$304.2

地址：九龍尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

電話︰2369 1111【網上預訂】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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