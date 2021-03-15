羽衣甘藍薯仔味噌濃湯 健康又飽肚｜Green Monday食譜
文章日期：2021年03月15日
羽衣甘藍高纖通便，是健康之選。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享羽衣甘藍薯仔味噌濃湯食譜，健康美味又飽肚。
羽衣甘藍薯仔味噌濃湯
材料：
羽衣甘藍葉 35克
羽衣甘藍芯 20克
茗荷（日本生薑） 20克
薯仔 80克
無調整豆乳 300毫升
水 100毫升
味噌 15克
橄欖油 少許
海鹽 少許
胡椒 少許
黑椒 少許
製法：
1. 無調整豆乳、水及味噌攪拌在一起，備用。
2. 羽衣甘藍洗淨，分出葉和芯，羽衣甘藍的芯切碎，茗荷切碎，薯仔去皮切片。
3. 用橄欖油先炒羽衣甘藍的芯、薯仔及茗荷，加海鹽及胡椒略炒，再加入羽衣甘藍的葉。
4. 關火後加入已拌好的無調整豆乳、水及味噌，再開火煮滾，然後倒進攪拌器攪拌，加黑椒，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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