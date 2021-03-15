羽衣甘藍薯仔味噌濃湯　健康又飽肚｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

羽衣甘藍高纖通便，是健康之選。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享羽衣甘藍薯仔味噌濃湯食譜，健康美味又飽肚。

羽衣甘藍薯仔味噌濃湯

材料：

羽衣甘藍葉 35克

羽衣甘藍芯 20克

茗荷（日本生薑） 20克

薯仔 80克

無調整豆乳 300毫升

水 100毫升

味噌 15克

橄欖油 少許

海鹽 少許

胡椒 少許

黑椒 少許

製法：

1. 無調整豆乳、水及味噌攪拌在一起，備用。

2. 羽衣甘藍洗淨，分出葉和芯，羽衣甘藍的芯切碎，茗荷切碎，薯仔去皮切片。

3. 用橄欖油先炒羽衣甘藍的芯、薯仔及茗荷，加海鹽及胡椒略炒，再加入羽衣甘藍的葉。

4. 關火後加入已拌好的無調整豆乳、水及味噌，再開火煮滾，然後倒進攪拌器攪拌，加黑椒，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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