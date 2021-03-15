消委會．染髮劑｜一圖盡覽6款總評滿分染髮劑　不含致敏物質重金屬

消委會測試26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」或「有機」的染髮劑，發現六成樣本含致敏物質或重金屬。測試結果中有6款染髮劑完全不含致敏物質或重金屬，兼獲滿分總評。

6款總評滿分染髮劑（產品名稱／大約零售價／聲稱來源地）

50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑)／$166／日本

Fuente Organic Wellness Color Care／$450／無標示

KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)／$120／中國

回麗絲天然植萃黑色素護染膏 – 豐盈彈性／$239／日本

Return天然染髮護髮膏 - 黑色／$199／日本

飄然利尻昆布白髮染色護髮膏 - 自然黑色／$199／日本

知多啲：永久性染髮劑 vs. 半永久染髮劑

消委會測試中，上述6款染色護髮素及草本海娜染髮粉，屬半永久性染髮劑；含氧化染料的染髮劑則屬永久性染髮劑。永久性染髮劑通常含阿摩尼亞（ammonia）及過氧化氫（或稱雙氧水，hydrogen peroxide），讓染料永久停留在頭髮。優點是可讓用家全頭染髮並完全改變髮色，缺點是有可能破壞頭髮表層，造成乾燥或毛躁。

半永久染髮劑一般不會加入阿摩尼亞或過氧化氫，部分可能會加入小量氨類化學物質，稍微打開頭髮角質層，讓染料進入皮質層內部，其餘染料粘在頭髮表層。優點是方便補染，或頭髮已受損害但需短暫改變髮色，缺點是染髮所需時間較長，需每隔數天至一星期補染保持髮色。

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