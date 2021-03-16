染髮劑選購使用4貼士　消委會提醒：皮膚有濕疹應避免染髮

染髮劑不少人會用，惟部分染髮劑或含化學物質，可導致過敏，消委會說明選擇和使用染髮用品4個貼士。

染髮劑選購使用4貼士

1. 觀察頭皮健康：染髮前應留意身體狀況，如有濕疹或頭皮表面痕癢有破損，應避免染髮。小心不健康的頭皮，或會增加身體對不同化學物質和微生物的過敏反應。

2. 作皮膚敏感測試：染髮前應先閱讀產品包裝和說明書上標示的使用方式，並按指示進行皮膚敏感測試，減低因染髮可能導致的健康風險。

3. 留意產品成分：倘若曾因染髮而引起過敏反應，選購染髮劑應留意產品成分，避免使用含較多不同致敏物質的產品。如有需要，可向醫生了解及進行致敏物質測試。永久性染髮劑一般會加入阿摩尼亞和過氧化氫等化學物質，如想減低對頭髮傷害及過敏風險，應避免選擇。

4. 痕癢灼熱即停用：使用染髮劑時如果感到痕癢或有灼熱感覺，應立即用清水清洗。清洗後，倘若徵狀持續，應盡快求醫。

（選擇月刊第533期）

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