橙皮紋｜抗橙皮紋乳霜使用3注意　消委會提醒：留意成分及避開敏感部位

皮下脂肪團（俗稱「橙皮紋」）是不少女士的「敵人」，如果大腿上有凹凸不平的橙皮紋，穿短裙短褲時或會影響外觀。部分人會使用抗橙皮紋乳霜去除橙皮紋，消委會在facebook發文，稱經測試後發現抗橙皮紋乳霜帶來的改善效果十分輕微，而且維持時間短暫，情況亦因人而異，購買前應考慮是否物有所值。若使用抗橙皮紋乳霜，消委會提醒應該注意的3個事項。

使用抗橙皮紋乳霜注意3事項

1. 皮膚容易敏感人士，應留意產品成分，檢視產品有否含致敏機會較大的防腐劑、香料或其他致敏成分。部分乳霜含高濃度酒精，會削弱皮膚天然油脂的保護屏障，長期使用可能令皮膚變得乾燥，亦可能增加皮膚刺激或過敏機會；部分乳霜所含香料，雖可令用家感覺清新，但接觸之後會產生刺激皮膚反應。

2. 使用抗橙皮紋乳霜時，應避開敏感部位、眼晴和傷口，以免造成不適、刺痛或痕癢。

3. 使用抗橙皮紋乳霜後，必須徹底清洗雙手。

知多啲：橙皮紋如何形成？

當皮下脂肪細胞增生並壓向真皮層，會令局部範圍皮膚表面出現呈橙皮、鬆軟芝士狀，甚至像牀褥般凹凸不平的橙皮紋，出現位置較多在大腿、臀部、下半身等脂肪積聚的部位。橙皮紋分四個階段，可靠量度皮膚表面溫度變化的熱成像來評估，亦可憑外觀及觸感簡單分辨。要去除橙皮紋，要靠養成健康的生活和飲食習慣，在脂肪積聚部位加強鍛煉，效果會較持久。

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