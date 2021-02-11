奈良美智台灣特展｜奈良美智繪製新作《Hazy Humid Day》　《Miss Moonlight》海外首展【短片】

台灣關渡藝術館即日起至6月30日舉行奈良美智特展。圖為奈良美智新作《Hazy Humid Day》（左）及首次在海外展出的《Miss Moonlight》（右）。（圖片由中華文化總會提供）

日本藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）與台灣中華文化總會合作，即日起於台北關渡美術館舉行「奈良美智特展」，焦點作品包括：首次在海外展出2020年的作品《Miss Moonlight》（月光小姐），以及奈良美智為台灣特展繪製的2021年新作《Hazy Humid Day》（朦朧潮濕的一天），兩幅作品放置於展館毗鄰位置，相映成趣。

據介紹，奈良美智抱着多次造訪台灣的印象創作新作《Hazy Humid Day》，起初因為太焦急，怎麼畫也畫不好，後來調整心態，想到自己的代表作能在台灣展出，自然而然地用10天完成《Hazy Humid Day》創作。奈良美智認為，在這種感覺下完成的畫作品，是真正的水準，也是最真實的自己，「可以說是現在的我最好的作品」。

台灣「奈良美智特展」展出奈良美智1984年至2021年創作共53件作品，包括油畫、素描和雕塑等，關渡美術館展覽舉行至6月20日，其後將巡迴到高雄市立美術館及台南市美術館舉行，免費入場。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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