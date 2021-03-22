彩蔬炒台灣蘿蔔糕｜Green Monday食譜
文章日期：2021年03月22日
蘿蔔糕一般給人感覺油膩不健康，註冊中醫胡玘君教大家製作彩蔬炒台灣蘿蔔糕，用無加臘味的純素台灣蘿蔔糕配西蘭花、紅菜頭葉及甜椒等一起炒，色彩更豐富，營養亦較均衡。
胡玘君補充，台灣蘿蔔糕又名蘿蔔粄或菜頭粄，是客家人的傳統米食。台灣蘿蔔糕與本港常見的蘿蔔糕做法不同，將在來米（又稱絲苗米）泡水磨成漿，加入白蘿蔔絲後調味蒸熟，質地偏硬，可切成條狀或粒狀。
彩蔬炒台灣蘿蔔糕
材料：
台灣蘿蔔糕 2片（或用日本年糕代替）
西蘭花苗 5棵
紅菜頭葉 10克
甜椒 1個
番荽 5克
栗子 3粒
甜椒粉 少許
油 少許
鹽 少許
水 10毫升
製法：
1. 台灣蘿蔔糕切成約1.5厘米厚的方粒。
2. 栗子（已去殼去衣）用沸水煮10分鐘，備用。
3. 加入油和鹽後放入西蘭花苗，加水炒熟。
4. 加入蘿蔔糕和栗子，用小火煎5分鐘。
5. 調成大火，加入紅菜頭葉、甜椒和番荽，關火拌勻，加甜椒粉，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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