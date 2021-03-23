OL閨蜜下午茶之選｜士多啤梨下午茶自助餐@帝京酒店 歎盡各式士多啤梨美點
文章日期：2021年03月23日
士多啤梨迷注意！帝京酒店餐廳花月庭即日起至4月4日推出「草莓伊甸園下午茶自助餐」，以韓國、日本及法國士多啤梨炮製一系列精緻鹹甜美點。鹹甜美點有草莓芝士釀法式多士、草莓沙律炸蝦餅、意式風乾火腿多士配醋香草莓、北海道忌廉芝士草莓壽司卷、韓國人氣草莓三文治、黑胡椒草莓蜜餞雞翼、草莓忌廉牛角酥、草莓千層酥、草莓白芝士慕絲蛋糕、野草莓綠茶慕絲、草莓玫瑰乳酪慕絲蛋糕、草莓大黃熱情果慕絲蛋糕、鮮草莓塔，以及焗草莓大黃金寶撻等，輪流供應。
草莓伊甸園下午茶自助餐@帝京酒店
供應期：即日至4月4日（逢周六、日及公眾假期）
供應時間： 下午3時至5時
價錢：一位$275（另加一服務費）
地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓花月庭
查詢電話：2622 6154
註：資料及價錢以餐廳公布為準
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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