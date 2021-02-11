好去處｜Kakao Friends藝術館@沙田新城市廣場：Kakao Friends融入經典名畫、2.5米高粉紅電鍍Apeach

沙田新城市廣場「KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館」：《包紮着耳朵的JAY-G的自畫像》（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場「KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館」：《戴珍珠耳環的Neo》（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場「KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館」：《戴襞襟和黑帽的Ryan自畫半身像》（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場「KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館」：2.5米高的粉紅色電鍍Apeach（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場「KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館」：逾2米高的Kakao Friends版《創造亞當》（圖片由相關機構提供）

韓國卡通人物Kakao Friends登陸沙田！沙田新城市廣場即日起至5月2日舉行「KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館」活動，現場除了設有2.5米高的粉紅色電鍍Apeach裝置、Apeach美術教室及Muzi文創藝廊，「復活」經典名畫展區更將Kakao Friends角色融入不同經典名作，包括逾2米高的Kakao Friends版《創造亞當》、《戴珍珠耳環的Neo》、《戴襞襟和黑帽的Ryan自畫半身像》等。Ryan與Apeach更會於指定日子現身，與大家近距離接觸兼影靚相。

現場設有Kakao Friends期間限定店，售賣獨家限定藝術館主題系列T恤、手提袋、手機殼及框畫等，粉絲記得留意。

KAKAO FRIENDS. New Town Plaza藝術館@沙田新城市廣場

日期：即日至2021年5月2日

時間：中午12時至晚上10時（周一至五）、上午10時至晚上10時（周六、日及公眾假期）

地點：沙田新城市廣場

期間限定店

營業時間：上午11時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼

Ryan、Apeach親親抱抱見面會

日期：2021年3月27日、4月2日至4日

時間：下午2時半至4時半

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場／3期2樓

參加方法：追蹤新城市廣場Instagram [官方帳號]

詳情：www.newtownplaza.com.hk

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）