復活節下午茶之選：Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green 朱古力蛋白兔布丁迷你胡蘿蔔迎復活節
文章日期：2021年03月26日
尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN聯乘朱古力品牌瑞士蓮（Lindt），即日起至5月16日推出「Lindt朱古力下午茶」，以瑞士蓮朱古力，打造多款精緻美點。鹹點備有朱古力雞肉酥、鵝肝朱古力、煙肉栗子蓉朱古力多士、朱古力墨西哥素菜醬及朱古力脆薯片；甜點包括滋味蛋形芒果奶凍、迷你胡蘿蔔、榛子朱古力撻、瑞士蓮朱古力蛋、椰子牛奶白兔布丁、字母蛋糕磚、法式花形千層酥、朱古力杯子蛋糕、英式傳統鬆餅配奶油忌廉及果醬，以及十字包。隨餐可選配自家製檸檬汁、即磨咖啡或茶，可任食瑞士蓮朱古力軟雪糕。享用二人用下午茶套餐可獲限量瑞士蓮朱古力一盒，送完即止。顧客亦可於酒店網上商店購買Lindt朱古力外賣下午茶 [菜單]。
Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green
供應期︰即日至5月16日
供應時間：首輪下午3時至5時、次輪下午5時至晚上7時
價錢︰ 一位$388、兩位$688（另收加一服務費）
地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下GREEN
電話︰3400 1300【網上預訂】
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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